Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബുവിന്റെ വീട്ടില് എസ് ഐ ടി സംഘം പരിശോധന നടത്തി
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് സംബന്ധിച്ച ചില രേഖകള് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കിട്ടിയതായാണ് സൂചന.
കോട്ടയം | സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് അറസ്റ്റിലായ മുരാരി ബാബുവില് നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുരാരി ബാബുവിന്റെ പെരുന്നയിലെ വീട്ടില് പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശ പ്രകാരം എസ് ഐ ടി മുരാരി ബാബുവിന്റെ പെരുന്നയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് സംബന്ധിച്ച ചില രേഖകള് സംഘത്തിന് കിട്ടിയതായാണ് സൂചന.
നേരത്തെ ദേവസ്വം വിജിലന്സും മുരാരിയുടെ വീട്ടില് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. മുരാരി ബാബുവിനെ കൂടാതെ മറ്റ് എട്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അന്വേഷണസംഘം കേസില് പ്രതി ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റി ഒന്നാംപ്രതിയായിട്ടുള്ള രണ്ടു കേസുകളിലും രണ്ടാംപ്രതിയാണ് മുരാരി ബാബു. മുരാരിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കൂടുതല് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചുവരുത്തും. കൂടുതല് തെളിവ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അന്വേഷണസംഘം കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.