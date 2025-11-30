Connect with us

വയറിലെ കൊഴുപ്പിന് സോറിയാസിസുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ?

പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

Nov 30, 2025 7:13 pm

Nov 30, 2025 7:13 pm

ഹെറിഡിറ്ററി കൂടാതെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന് സോറിയാസിസുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സോറിയാസിസ് ബാധിച്ച ഒമ്പതിനായിരം പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പങ്കാളികളില്‍ നിന്നാണ് ഡാറ്റ സ്വീകരിച്ചത്.

ഈ ഗവേഷണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ വയറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള കൊഴുപ്പ് സോറിയാസിസ സാധ്യതയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സോറിയാസിസ് പരിചരണത്തിലും പ്രതിരോധ തന്ത്ര വികസന ഘട്ടത്തിലും അരക്കെട്ടിന്റെ ചുറ്റളവ് അളക്കുന്നത് ഒരു രീതിയാണ്. സോറിയാസിസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും രോഗ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യകരമായി ഭാരം കുറക്കല്‍ ഒരു പ്രധാന ഘടകവും ആണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത് അരക്കെട്ടിനു ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സോറിയാസിസ് സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ്.

