ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആദ്യ ഏകദിനം: കോഹ്ലിക്ക് സെഞ്ചുറി; ഇന്ത്യക്ക് വമ്പൻ സ്കോർ
ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ 51 ഏകദിന സെഞ്ചുറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് കോഹ്ലി മറികടന്നു.
റാഞ്ചി | ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 349 റൺസ് നേടി. വിരാട് കോഹ്ലി 120 പന്തിൽ 135 റൺസെടുത്തു.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ കോഹ്ലിയുടെ 52-ാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ന് പിറന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ 51 ഏകദിന സെഞ്ചുറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ കോഹ്ലി മറികടന്നു. ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ 51-ൽ അധികം സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക താരമായി അദ്ദേഹം മാറി.
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും, രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോഹ്ലിയും ചേർന്ന് 109 പന്തിൽ 136 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി. രോഹിത് പുറത്തായതിന് ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ കോഹ്ലി ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും 38-ാം ഓവറിൽ തൻ്റെ റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാന ഓവറുകളിൽ കെ എൽ രാഹുലിൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനവും ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ 349-ൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിൻ്റെ മുൻനിര ഹർഷിത് റാണയുടെയും അർഷ്ദീപ് സിംഗിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നിരുന്നു. നിലവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 26 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 177 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്.