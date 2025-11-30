Articles
സാക്ഷര കേരളത്തിലെ അപരന്മാരും വിമതരും
അപരന്മാരും വിമതരുമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും താരങ്ങള്. വിമതര് പുറത്തിറങ്ങി വോട്ട് പിടിച്ച് ജയിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് അപരന്മാര് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആളറിയാതെ വോട്ട് കട്ടുപിടിച്ച് തോല്ക്കാനുറച്ചവരാണ്. റോഡ്, പാലം, പെന്ഷന്, കൃഷി, ആശുപത്രി എന്നിവയൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആണിക്കല്ല്. പക്ഷേ, അതൊക്കെ ആലോചിക്കാന് ആര്ക്കുനേരം. വിമതന്മാരും അപരന്മാരും അരങ്ങ് തകര്ക്കുകയല്ലേ
“സാംസ്കാരിക കേരളം’ പോലെ “സാക്ഷര കേരളം’ എന്നൊരു അപരനാമം കൂടി കേരളത്തിനുണ്ട്. സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചതോടെയാണ് ഈ നേട്ടം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഉയര്ന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സര്ക്കാറാണ് സാക്ഷരതായജ്ഞം നടപ്പാക്കിയത്. ലോകത്തിന് മാതൃകയായ വലിയ പരിശ്രമമായിരുന്നു. അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത പ്രായം ചെന്നവര് വരെ അക്കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങള് കൂട്ടിവായിച്ചു. സ്വന്തം പേരെഴുതി. പൊതുവെ കേരളീയര് ഭാഷയില് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംസ്കാരത്തിലുമെല്ലാം സാക്ഷരരാണ് എന്നാണ് പറയുക. ചുരുക്കത്തില് അക്ഷരം പഠിച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച കേരളം, പിന്നീടങ്ങോട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തില് മുന്തിനിന്നു.
പക്ഷേ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോള് രാഷ്ട്രീയ കേരളം സാക്ഷര കേരളത്തെ കൊഞ്ഞനം കുത്തും. സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരതക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയവര് തന്നെ ഭാഷാ സാക്ഷരതയെയും സാംസ്കാരിക സാക്ഷരതയെയും രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരതെയും ഒരുപോലെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊഞ്ഞനംകുത്തും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഈ ആത്മനിന്ദ ആവോളം എടുത്തു പയറ്റുക. അപര സ്ഥാനാര്ഥികളിലൂടെയാണ് അക്ഷരജ്ഞാനത്തെ ഇമ്മട്ടില് പരിഹസിക്കുന്ന രീതി നവകേരളം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്.
അപരന്മാരെ രംഗത്തിറക്കുന്നതില് എല്ലാ പാര്ട്ടികളും മുന്നണികളും ഒരുപോലെ മത്സരിക്കുകയാണ്. എതിര്സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പേരുള്ള ഒരാളെ മറ്റൊരു ചിഹ്നത്തില് രംഗത്തിറക്കി ബാലറ്റില് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അപരസ്ഥാനാര്ഥിത്വത്തിന്റെ കുറുക്കുയുക്തി. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒരു വാര്ഡില് എട്ടോ പത്തോ വോട്ട് മറിഞ്ഞാല് ഫലം തന്നെ മാറിയേക്കും. സാക്ഷരത കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത അക്ഷരജ്ഞാനത്തിന്റെ സാധ്യതയെ ഉപയോഗിച്ചും എന്നാല് രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ സാക്ഷരതയെ റദ്ദ് ചെയ്തുമാണ് അപരന്മാരെ രംഗത്തിറിക്കുന്നത്. അഥവാ ബാലറ്റിലെ സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പേര് മാത്രം വായിച്ച് ചിഹ്നമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ വോട്ട് കുത്തിപ്പോരുന്ന സാധു മനുഷ്യരുടെ അറിവില്ലായ്മ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് അപരസ്ഥനാര്ഥിത്വം. സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശ്വസ്തരായ പാര്ട്ടിക്കാരെ കണ്ടെത്തി മുന്നണികള് അപരസ്ഥാനാര്ഥികളെ നിര്ത്തുക. പൊതുജനങ്ങളുടെ വിവരത്തെപ്രതി വിപരീതമുന്വിധിയോടെയുള്ള ഈ സൂത്രം നവകേരളത്തിലും വ്യാപകമായി തുടര്ന്നുവരുന്നു എന്നതില് ലജ്ജിക്കുകയേ നിര്വാഹമുള്ളൂ.
വിമതരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മറ്റൊരു താരനിര. സ്വന്തം പാര്ട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ഭീഷണിയായി ഔദ്യോഗിക എതിര് സ്ഥാനാര്ഥി ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ മത്സരരംഗത്ത് വരുന്നവരെയാണ് വിമതരായി കണക്കാക്കുന്നത്. മോഹിച്ചു കാത്തിരുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലെ നിരാശയും പ്രതിഷേധവുമാണ് ഭൂരിഭാഗമിടങ്ങളിലെയും വിമതരുടെ പ്രേരണ. ചിലയിടങ്ങളില് ഇത് കൂട്ടായ തീരുമാനമാകും. കൂട്ടമായി സ്ഥാനാര്ഥികളും ഉണ്ടാകും. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാര്ക്കാട് നഗരസഭയിലേക്ക് മുന് എം എല് എ. പി കെ ശശിയെ പിന്തുണക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെ വിമതരായി രംഗത്തുണ്ട്.
ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മത്സരിക്കാനും ജനപ്രതിനിധികളാകാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിലെ ദേശോത്സവമാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്കിലും എല്ലാവര്ക്കും അവസരം കൊടുക്കുക എന്നത് പാര്ട്ടികള്ക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ്. 50 ശതമാനം വനിതാ സംവരണം പാലിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പാര്ട്ടിയില് സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്കെല്ലാം അവസരം നല്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുക, ജനപ്രതിനിധിയാകുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ മേല്കോയ്മയും അംഗീകാരവുമായി കരുതുന്നവര് വര്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോള് പ്രതിഷേധവും പാര്ട്ടി മാറലും വിമതവേഷവുമെല്ലാം യഥേഷ്ടം അരങ്ങേറുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് സന്നദ്ധമാകുന്ന വിമതരേക്കാള് പലമടങ്ങ് പിന്നാമ്പുറത്തെ വിമതര് കൂടി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ജോലി ചെയ്യും. മത്സരരംഗത്ത് വരാതെ പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ഥിയെ തോല്പ്പിക്കാന് പിറകിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവരാണിവര്. അവരെയും നയിക്കുന്നത് നിരാശയും പ്രതിഷേധവുമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ കാലുമാറ്റങ്ങളുടെ ഉത്സവകാലം കൂടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബി ജെ പിയില് ചേര്ന്ന് മണിക്കൂറുകള്ക്കം തിരിച്ചു കോണ്ഗ്രസ്സില് തന്നെയെത്തിയ യുവാവിന്റെ കഥ പത്രത്തില് വായിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളില് ഓരോ വാര്ഡിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചുവടുമാറ്റമെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടാകും. മുന്നണി വിട്ട് മുന്നണിയില് ചേരുന്നവരും പാര്ട്ടി വിട്ട് പാര്ട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നവരുമായി നൂറുകണക്കിനു കാലുമാറ്റങ്ങള് നടന്നുകഴിഞ്ഞു. വിമതര് ഇക്കുറിയും പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വിധി നിര്ണയിക്കും. പല വിമതരും എതിര് മുന്നണിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ഥികളായി മാറി. പാര്ട്ടിയും മുന്നണിയും വിട്ട് വരുന്നവരെ പൂമാലയിട്ടു സ്വീകരിച്ച് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കുന്ന കലാപരിപാടിയും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചവരും ഇന്ന് പാര്ട്ടി വിട്ട് വന്നാല് സ്വീകരിച്ചാനയിച്ച് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഈ വേഷപ്പകര്ച്ചകള് ധാരാളമായി നടക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഈ കൂടുമാറ്റം ഒടുവില് കണ്ടത് പാലക്കാടായിരുന്നു. കടുത്ത സി പി എം പിണറായി വിമര്ശകനും കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവുമായിരുന്ന പി സരിന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പൊടുന്നനെ സി പി എം സ്ഥാനാര്ഥിയായി ചുവപ്പണിഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തില് അംഗീകാരത്തിന്റെ അളവുകോല് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുക എന്നതിന് മുമ്പത്തേക്കാള് വീര്യം കൈവന്നു. പാര്ലിമെന്ററി വ്യാമോഹം എന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനോഭാവം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ ജനകീയവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണകളായി പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള പാര്ട്ടികളുടെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നില്, ഊഴം കാത്തുകഴിയുന്നവര്ക്ക് അവസരം നല്കുക എന്നത് കൂടിയുണ്ട്. പരമാവധി അവസരങ്ങള് നല്കാന് പാര്ട്ടികള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടെ അവസരങ്ങള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രവര്ത്തകരുടെ അവകാശമായിത്തീരുകയാണ്. അവസര നിഷേധങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിലാപങ്ങള് കൊണ്ട് സോഷ്യല്മീഡിയ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാലക്കാട് നഗരസഭയില് കോണ്ഗ്രസ്സില് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് മറുകണ്ടം ചാടി ഭാര്യയെ സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയ ഒരാളോട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്കില് കണ്ടു, അതിങ്ങനെ: 2015 ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സജേഷ് ചന്ദ്രന് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പാര്ട്ടി മത്സരിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. അന്നയാള് കേരള ട്രാന്സ്പോര്ട്ടിലെ ജോലി രാജിവെച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പാര്ട്ടിയിലെ തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ജോലി രാജിവെച്ചു വന്ന അദ്ദേഹം 10 വര്ഷക്കാലം പാര്ട്ടിക്കു വേണ്ടി പണിയെടുത്തു. ഈ വര്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലങ്കോട് നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാന് അവസരം കിട്ടിയത്. പാര്ട്ടിക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരന് പാര്ട്ടിയെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല. പാര്ട്ടി മാറാന് ശ്രമിച്ചില്ല. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെയുള്ളവരെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ നയനിലപാടുകളും വികസനവും ജനക്ഷേമവുമല്ല, പദവിയും പരിഗണനയും തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ കൂടുമാറ്റങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കാരണം.
ചുരുക്കത്തില്, അപരന്മാരും വിമതരുമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും താരങ്ങള്. വിമതര് പുറത്തിറങ്ങി വോട്ട് പിടിച്ച് ജയിക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് അപരന്മാര് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആളറിയാതെ വോട്ട് കട്ടുപിടിച്ച് തോല്ക്കാനുറച്ചവരാണ്. പാര്ട്ടികളുടെ ചാവേറുകളാണിവര്. എതിര്സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പേര് തന്നെ സ്വന്തം പേരായി എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താല് പാര്ട്ടി ചെലവില് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ച് ബാലറ്റില് ഇടംപിടിക്കാന് അവസരം ലഭിക്കുന്നവര്. പാര്ട്ടി പറഞ്ഞതിനാല് ഇടംവലം നോക്കാതെ അനുസരിക്കുന്ന പാര്ട്ടി ഫാന്സ് മെമ്പേഴ്സാകും അപരന്മാരില് ഏറെയും.
ഇതിനകം രംഗമൊഴിഞ്ഞുപോയ സ്ഥാനാര്ഥികളിലെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഡമ്മി. മുന്നണികളുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പട്ടിക എന്തെങ്കിലും കാരണത്താല് നിരസിക്കപ്പെട്ടാല് പകരം മത്സരരംഗത്ത് വരാന് വേണ്ടി പത്രിക സമര്പ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഡമ്മികള്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂര്ത്തിയായാല് പത്രിക പിന്വലിക്കാനുള്ള അവസരത്തില് പിന്വാങ്ങുന്നതോടെ ഇവരുടെ ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാല് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പട്ടിക തള്ളുന്നതോടെ ഡമ്മിയായി താരം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അങ്ങനെ ചില ഡമ്മികള്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. വോട്ടര് പട്ടികയില് പേരില്ലാത്തതും കോടതിയില് പോയി പേര് ചേര്ത്തതും അതേ കോടതി പേര് ചേര്ക്കാന് വിസമ്മതിച്ചതുമെല്ലാം കണ്ടു.
സ്ഥാനാര്ഥികളും വോട്ടര്മാരുമെല്ലാം തമ്മില് അറിയുന്നു എന്നതാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ബന്ധുക്കളും അയല്ക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം സ്ഥാനാര്ഥികളായുണ്ടാകും. നിലപാടെടുക്കുക പ്രയാസമാണ്. “വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം’ എന്ന നയതന്ത്രപരമായ ഒറ്റ വാചകത്തില് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുന്നവരാണധികവും. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാട്ടുത്സവം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ബഹുമുഖ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ രസക്കൂട്ടുകള് കൂടിയാണ്. റോഡ്, പാലം, പെന്ഷന്, കൃഷി, ആശുപത്രി എന്നിവയൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആണിക്കല്ല്. പക്ഷേ, അതൊക്കെ ആലോചിക്കാന് ആര്ക്കുനേരം. വിമതന്മാരും അപരന്മാരും അരങ്ങ് തകര്ക്കുകയല്ലേ.