Kerala
യു ഡി എഫിലെ വിമത ഭീഷണി; പത്തനംതിട്ടയില് ഒരു ഡസന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ കോണ്ഗ്രസ് പുറത്താക്കി
ആറ് വര്ഷത്തേക്ക് ഇന്ഡ്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പില് അറിയിച്ചു
പത്തനംതിട്ട | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തിനെതിരേ കോണ്ഗ്രസില് വിമത ഭീഷണി. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രാദേശിക നേതാക്കളടക്കം ഒരു ഡസന് പേരെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും കോണ്ഗ്രസ് പുറത്താക്കി. സിറ്റിങ് അംഗങ്ങളടക്കമുള്ളവരാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവര്.
യു ഡി എഫ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്കെതിരെ വിമത സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്ന മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാത്യു തോമസ് (സജി പുതുവേലില്), ബേബി മൈലപ്ര, തിരുവല്ല നഗരസഭയിലെ തോമസ് കോശി, ജോര്ജ് വര്ഗ്ഗീസ്, നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അലക്സ് പുത്തൂപ്പള്ളി, ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സദാനന്ദന്, കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സുനിത ഫിലിപ്പ്, എം എസ് പ്രകാശ് കുമാര്, മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗീതാ കുര്യാക്കോസ്, ബിജു ചാക്കോ, പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സോണിയ അജി, പി എം റെജിമോന് എന്നിവരെയാണ് നിലവില് ആറ് വര്ഷത്തേക്ക് ഇന്ഡ്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പില് അറിയിച്ചു