Kerala
വോട്ടര് പട്ടികയില് പേരില്ല; തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് ഞെട്ടി തിരുവല്ല എം എല് എ മാത്യു ടി തോമസ്
സംഭവത്തില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്കുമെന്ന് മാത്യു ടി തോമസ് അറിയിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട | സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് ഞെട്ടി
മുന് മന്ത്രിയും തിരുവല്ല എം എല് എ മാത്യു ടി തോമസ്.2002ലെ വോട്ടര് പട്ടികയിലാണ് മാത്യു ടി തോമസിനും ഭാര്യ അച്ചാമ്മ അലക്സിന്റെയും പേരില്ലാത്തത്. 2002ലെ വോട്ടര് പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2002ലെ പരിഷ്കരിച്ച വോട്ടര് പട്ടികയില് ഇവരുടെ പേരുകള് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ല. തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് ഐ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്യൂമറേഷന് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫീസറാണ് എം എല് എയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേരുകള് പട്ടികയില് ഇല്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്കുമെന്ന് മാത്യു ടി തോമസ് അറിയിച്ചു.
1984 മുതല് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ താനും ഭാര്യയും വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതായി മാത്യു ടി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികമായി പേര് ഉള്പ്പെടുത്താന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന വിവരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചത്. ‘2002ലെ തന്റെയും ഭാര്യയുടെയും തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡുകള് കൈവശമുണ്ട്. വോട്ടര്പട്ടികയില് പേരില്ലെന്ന കാര്യം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി’- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആറ് തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയും അഞ്ച് തവണ എംഎല്എ ആവുകയും ഒരു തവണ പാര്ലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള തനിക്ക്, നിലവിലെ പരിശോധനയില് 2002-ലെ വോട്ടര് സിസ്റ്റത്തില് പേര് കാണുന്നില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചതെന്നും മാത്യു ടി തോമസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഉടന് തന്നെ കമ്മീഷന് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.