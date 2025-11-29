National
ഡല്ഹിയില് നാല് നില കെട്ടിടത്തില് തീപ്പിടുത്തം; മൂന്ന് മരണം
ന്യൂഡല്ഹി | ദക്ഷിണ ഡല്ഹിയിലെ തിഗ്ഡി എക്സ്റ്റന്ഷനിലുള്ള നാല് നില കെട്ടിടത്തില് ഉണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തില് മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു. സംഭവത്തില് രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള് ഉടന് സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
മരിച്ചവരില് ഒരാള് കെട്ടിട ഉടമയായ സതേന്ദര് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതേ സമയംതീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല.താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു ചെരുപ്പ് കടയില് നിന്നാണ് തീ ആദ്യം പടര്ന്നതെന്നും, അത് താമസിയാതെ എല്ലാ നിലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.