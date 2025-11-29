Connect with us

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ നാല് നില കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടുത്തം; മൂന്ന് മരണം

താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു ചെരുപ്പ് കടയില്‍ നിന്നാണ് തീ ആദ്യം പടര്‍ന്നതെന്നും, അത് താമസിയാതെ എല്ലാ നിലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

Published

Nov 29, 2025 11:26 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 11:26 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി  | ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹിയിലെ തിഗ്ഡി എക്സ്റ്റന്‍ഷനിലുള്ള നാല് നില കെട്ടിടത്തില്‍ ഉണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. അഗ്‌നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.

മരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ കെട്ടിട ഉടമയായ സതേന്ദര്‍ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.അതേ സമയംതീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ അറിവായിട്ടില്ല.താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു ചെരുപ്പ് കടയില്‍ നിന്നാണ് തീ ആദ്യം പടര്‍ന്നതെന്നും, അത് താമസിയാതെ എല്ലാ നിലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ നാല് നില കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടുത്തം; മൂന്ന് മരണം

International

മാര്‍പാപ്പ തുര്‍ക്കിയിലെ ' ബ്ലൂ മോസ്‌ക് ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുല്‍ത്താന്‍ അഹമ്മദ് പള്ളി സന്ദര്‍ശിച്ചു

Saudi Arabia

അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ സഊദി അംഗത്വം നേടി

Kerala

യു ഡി എഫിലെ വിമത ഭീഷണി; പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഒരു ഡസന്‍ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കി

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ദേഹത്ത് അജ്ഞാതര്‍ കരി ഓയില്‍ ഒഴിച്ചു

Saudi Arabia

ജിദ്ദ നോര്‍ത്ത് സാഹിത്യോത്സവ്: 101 അംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു; ജനുവരി രണ്ടിന് കലാമാമാങ്കം

Kerala

ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ യുവാവ് ടാങ്കര്‍ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു