ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട; നോക്കാം അഞ്ച് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ

Editors Pick
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട; നോക്കാം അഞ്ച് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ
എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ചില സംവിധാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.
പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തിനും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾക്കും കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന് നേരെ അമേരിക്കയും യു.എസും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആക്രമണം ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പാചകവാതക ലഭ്യതയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ചില സംവിധാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.
1) ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ
വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ പാചകവാതകത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ബദലാണ്. ഗ്യാസ് അടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട് പാത്രത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്നതിനാൽ പാചകം വേഗത്തിൽ നടക്കും. ഇത് ഊർജ്ജ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
2) ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ
ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് പാചകവാതകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ വീടുകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും ഒരുപോലെ ലാഭകരമാണ്. അടുക്കളയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പാചകത്തിനാവശ്യമായ ഇന്ധനം കണ്ടെത്താമെന്നത് ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
3) സോളാർ കുക്കറുകൾ
സൂര്യപ്രകാശം സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളാർ കുക്കറുകൾ വലിയ സാധ്യതയാണ് നൽകുന്നത്. പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായ പാചകരീതിയാണ്.
4) പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പുകൾ
വിറക് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പുകയില്ലാത്ത ആധുനിക അടുപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവ സാധാരണ വിറകടുപ്പുകളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിറകിൽ കൂടുതൽ ചൂട് നൽകുകയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
5) ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുകളും മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളും
വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ചൂടാക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എൽ പി ജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുകളും മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
Summary
Due to the escalating conflict in West Asia, a severe shortage of cooking gas is being reported. This article discusses various alternative energy sources like induction cookers, biogas plants, and solar cookers that can be used in households and hotels. By adopting these methods, consumers can reduce their dependency on LPG cylinders during the ongoing energy crisis.