നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു

അസുഖ ബാധിതനായി ഏറെ നാളായി ചിത്സയിലായിരുന്നു

Published

Mar 26, 2026 7:06 am |

Last Updated

Mar 26, 2026 7:06 am

കൊല്ലം | പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രന്‍ (71)അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ കൊല്ലം പട്ടത്താനത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം. അസുഖ ബാധിതനായി ഏറെ നാളായി ചിത്സയിലായിരുന്നു. ജന്മനാടായ തൃശൂര്‍ തൃത്തല്ലൂരില്‍ നാളെ സംസ്‌കാരം നടക്കും.

കളിയാട്ടം, പട്ടാഭിഷേകം, തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടന്‍, നരസിംഹം, മീശമാധവന്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സിനിമകളില്‍ രാജേന്ദ്രന്‍ അഭിനയിച്ചു. നാടകം, സിനിമ എന്നിവയോടൊപ്പം ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകളിലും സജീവമായിരുന്നു. പ്രശസ്ത നാടകാഭിനേതാക്കളായിരുന്ന ഓ മാധവന്റെയും വിജയകുമാരിയുടെയും മകളായ സന്ധ്യയാണ് രാജേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ.

ഇവരുടെ മകന്‍ ദിവ്യദര്‍ശന്‍ സിനിമാഭിനേതാവാണ്. നടനും എം എല്‍ എയുമായ എം മുകേഷിന്റെ സഹോദരി ഭര്‍ത്താവാണ് രാജേന്ദ്രന്‍.

 

Latest

Kerala

നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

ഹജ്ജ് അപേക്ഷകര്‍ മൂന്നാം ഗഡു പണം ഈ മാസം 31നകം അടക്കണം

International

അമേരിക്കയുടെ എഫ് 18 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന് ഇറാൻ; തെളിവായി ദൃശ്യങ്ങൾ; ഇല്ലെന്ന് യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്

International

വിമാനം പറക്കില്ല, എ സി ഉപയോഗിക്കരുത്: യുദ്ധം കാരണം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ!

Kerala

ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കണം: എസ് എസ് എഫ്

Education

പഠനാരംഭം കുറിച്ച് കുരുന്നുകള്‍

Ongoing News

വിസ കാലാവധി തീര്‍ന്ന് സഊദിയില്‍ കുടുങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 18നുള്ളില്‍ പിഴയില്ലാതെ രാജ്യം വിടാന്‍ അവസരം