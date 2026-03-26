Connect with us

Kerala

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ പി ഡി പി പിന്തുണ യു ഡി എഫിന്

തീരുമാനം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായി പി ഡി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്

Published

Mar 26, 2026 8:02 am |

Last Updated

Mar 26, 2026 8:02 am

കാസര്‍കോട് | മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ യു ഡി എഫ് സ്ഥനാര്‍ഥി എ കെ എം അഷ്റഫിനെ പിന്തുണക്കാന്‍ പി ഡി പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

ബി ജെ പിക്കുള്ള വിജയ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനാണ് യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണക്കുന്നതെന്നും തീരുമാനം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായും പി ഡി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് എം ബഷീര്‍ റസ്‌വി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം എല്‍ ഡി എഫിനെയാണ് പിഡിപി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കനാലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു

Kerala

ശബരിമല കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠ; അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് വിജിലന്‍സ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും

Kerala

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തില്‍ പി ഡി പി പിന്തുണ യു ഡി എഫിന്

Kerala

പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാനദിനം ഇന്ന്; അപരന്‍മാരും വിമതരും ഏറെ

Kerala

നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

ഹജ്ജ് അപേക്ഷകര്‍ മൂന്നാം ഗഡു പണം ഈ മാസം 31നകം അടക്കണം

International

അമേരിക്കയുടെ എഫ് 18 യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന് ഇറാൻ; തെളിവായി ദൃശ്യങ്ങൾ; ഇല്ലെന്ന് യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്