Kerala
യു പ്രതിഭയ്ക്ക് എതിരെ അധിക്ഷേപം; നടപടിയെടുക്കാന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി
സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സി എസ് സുജാതയുടെ നേതൃത്വത്തില് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന് കായംകുളത്ത് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും
ആലപ്പുഴ | കായംകുളത്തെ എല് ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥി യു പ്രതിഭയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തില് നടപടിയെടുക്കാന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
വിഷയത്തില് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സി എസ് സുജാതയുടെ നേതൃത്വത്തില് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന് കായംകുളത്ത് പ്രതിഷേധ മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും.
വിവാദങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ ഇര്ഷാദിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിരോധം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്ത് നടന്ന യുഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വെന്ഷനില് ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും കായംകുളം യു ഡി എഫ് കണ്വീനറുമായ എ ഇര്ഷാദിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്ശം. പ്രസ്താവന ഒരാളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടല്ലെന്നും പൊതുരംഗത്തുള്ള മുഴുവന് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.