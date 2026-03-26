കളമശ്ശേരി എടയാര്‍ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; ഒരു മരണം

ഫയര്‍ഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്

Published

Mar 26, 2026 11:04 am |

Last Updated

Mar 26, 2026 11:04 am

എറണാകുളം | കളമശ്ശേരി എടയാര്‍ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായ വന്‍ തീപിടിത്തത്തില്‍ ഒരു മരണം. സിജി ലൂബ്രിക്കന്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

ഫയര്‍ഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. മേഖലയില്‍ നിന്ന് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാള്‍ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണെന്നു കരുതുന്നു.

 

കളമശ്ശേരി എടയാര്‍ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം; ഒരു മരണം

