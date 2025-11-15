ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ബിഹാർ..; എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി തോൽക്കുന്നു?
കേരളം കൂടാതെ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, തമിഴ്നാട്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ബിജെപി ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ലെങ്കിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നാണ്. ബിഹാറിലെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് സാധിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന ബിജെപയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം അതിവേഗം യാഥാർഥ്യമാകും. വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ ശക്തികളാണ്. അവരുടെ പതനം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ പതനത്തിന് തന്നെയാണ് വഴിയൊരുക്കുക.