From the print
ജനപ്രതിനിധികള് വിവേചനം കാണിക്കരുത്: ഖലീല് തങ്ങള്
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചവര്, തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവര്- ചെയ്യാത്തവരെന്ന കാഴ്ചപ്പാടില് പ്രവര്ത്തിക്കരുത്.വികസനം ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലാണ്.
കാസര്കോട് | ജനപ്രതിനിധികള് വികസന കാര്യങ്ങളില് വിവേചനം കാണിക്കരുതെന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീലുല് ബുഖാരി.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ചവര്, തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവര്- ചെയ്യാത്തവരെന്ന കാഴ്ചപ്പാടില് പ്രവര്ത്തിക്കരുത്.
വികസനം ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
From the print
താജുല് ഉലമയുടെ ഓര്മയില് പ്രസ്ഥാന നായകര്
From the print
ജനപ്രതിനിധികള് വിവേചനം കാണിക്കരുത്: ഖലീല് തങ്ങള്
From the print
ആശിര്വാദം തേടി ഉള്ളാള് മഖ്ബറയില്
From the print
മനുഷ്യത്വം അസ്തമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാന്തപുരം തെളിയിക്കുന്നു: ഫാദര് മാത്യു ബേബി മാര്ത്തോമ
From the print
നൂറുല് ഉലമയുടെ ജീവിതം വിളിച്ചോതി സ്വീകരണ നഗരി
suspect escaped from the station.
സഹിഷ്ണുത ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമുദ്ര: റഈസുല് ഉലമ
From the print