മേഖലയിൽ യുദ്ധ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ യു എ ഇ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, ഒമാൻ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതീവ സുരക്ഷാ ജാഗ്രത തുടരുന്നു. ഇറാന്റെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ. വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
യു എ ഇ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് (DXB) സമീപം രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ തകർന്നു വീണതിനെത്തുടർന്ന് നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ട് ഘാന സ്വദേശികൾക്കും ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിക്കും നിസാര പരിക്കുകളും ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വദേശിക്ക് സാരമായ പരിക്കുമാണ് ഏറ്റത്. നിലവിൽ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാണ്
വീഡിയോ കാണാം
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കോന്നി മെഡിക്കല് കോളേജിനെതിരെ നോട്ടീസ് പതിച്ച വകുപ്പ് മേധാവി നേരത്തെ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട ആള്: ആരോഗ്യ മന്ത്രി
Kerala
ജി സുധാകരന്റെ നിര്ണായക നീക്കം നാളെ; 11 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും
Eduline
സമ്മർ റിസർച്ച് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം
International
ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്...; ടെക് ഭീമന്മാരെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
Eduline
ഗ്രീസിൽ പോകാം, പഠിക്കാം
Kerala
വിവാഹത്തട്ടിപ്പും കവര്ച്ചയും പതിവാക്കിയ കുറ്റവാളി പിടിയില്
International