International
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ കാണാനില്ല
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ജീവനക്കാരെ ഒമാൻ നാവികസേന വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി
ന്യൂഡൽഹി | യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന തായ്ലൻഡ് ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായി. തായ് കമ്പനിയായ പ്രെഷ്യസ് ഷിപ്പിംഗ് പി സി എല്ലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘മയൂരി നാരി’ (Mayuree Naree) എന്ന ബൾക്ക് കാരിയറാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. യു എ ഇയിലെ ഖലീഫ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ കണ്ട്ല തുറമുഖത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ കപ്പൽ. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാൻ ഏറ്റെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ജീവനക്കാരെ ഒമാൻ നാവികസേന വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്. കപ്പലിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുനിന്നും മുകൾഭാഗത്തുനിന്നും കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തായ്ലൻഡ് നാവികസേന പുറത്തുവിട്ടു. കടലിൽ ലൈഫ് റാഫ്റ്റുകൾ (Life rafts) ഒഴുകിനടക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇസ്റാഈൽ ഇറാനുനേരെ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ലോകത്തെ ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Summary
A Thai cargo vessel, Mayuree Naree, was attacked in the strategic Strait of Hormuz shortly after departing the UAE for India. While the Omani navy rescued 20 crew members, three remain missing as search efforts continue. Iran has claimed responsibility for the attack, which follows a period of escalating military tensions between Israel and Iran, raising concerns over the safety of global shipping routes.