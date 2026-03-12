National
ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിതരണം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ലഭ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി
ന്യൂഡൽഹി | പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ (Crude Oil) വിതരണം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പൂരി പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. ഊർജ്ജ വിപണിയിലെ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആധുനിക ഊർജ്ജ ചരിത്രത്തിൽ ലോകം മുമ്പൊരിക്കലും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ലഭ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ 45 ശതമാനവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മികച്ച നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ കാരണം, ഹോർമുസ് പാതയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത വിധം അധിക അളവ് എണ്ണ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും ഹർദീപ് സിംഗ് പൂരി സഭയിൽ പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് പാചകവാതക (LPG) ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുകയാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തിനും കേന്ദ്ര മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാദം തള്ളിയ മന്ത്രി, ഭീതി പടർത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സമയമല്ല ഇതെന്നും തിരിച്ചടിച്ചു.
നേരത്തെ, തെറ്റായ വിദേശനയങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പാചകവാതക വിതരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ‘വേദന ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ’ (Pain has just started) എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. എൽ പി ജി വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ രാജ്യത്തെ റിഫൈനറികൾ 100 ശതമാനത്തിലധികം ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചകവാതകം എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്നും മന്ത്രി പൂരി ഉറപ്പുനൽകി.
Summary
Petroleum Minister Hardeep Puri has assured Parliament that India’s crude oil supplies remain secure despite the volatile situation in the Middle East. He highlighted that while 45% of India’s oil previously came through the Strait of Hormuz, proactive diplomatic efforts have secured alternative volumes that exceed traditional supplies. The Minister urged against spreading rumors and emphasized India’s resilience in the global energy market.