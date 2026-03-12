Connect with us

Kerala

തെരുവു നായുടെ കടിയേറ്റ് കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധിക മരിച്ചു

വയോധികയുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനും നായയുടെ കടിയേറ്റു.

Published

Mar 12, 2026 8:59 pm |

Last Updated

Mar 12, 2026 8:59 pm

തൃശൂര്‍| എരുമപ്പെട്ടിയില്‍ തെരുവു നായുടെ കടിയേറ്റ് കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധിക മരിച്ചു. കാര്‍ത്യായനി (84) യാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകീട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. വയോധികയുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനും നായയുടെ കടിയേറ്റു. നായ നാട്ടിലെ മറ്റ് നായ്ക്കളെയും കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നായയെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധികയെ തെരുവുനായ വീട്ടിനകത്തു കയറി കടിച്ചുകൊന്നു; സംഭവം തൃശൂര്‍ എരുമപ്പെട്ടിയില്‍

National

പാചകവാതക ക്ഷാമം: 40,000 കിലോലിറ്റര്‍ അധിക മണ്ണെണ്ണ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് കേന്ദ്രം

National

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് ആദ്യ എണ്ണക്കപ്പൽ ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് സുരക്ഷിതമായി നങ്കൂരമിട്ടു

Kerala

തെരുവു നായുടെ കടിയേറ്റ് കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധിക മരിച്ചു

Eduline

ഗൂഗിൾ നൽകുന്നു ഫെലോഷിപ്പ്

Eduline

കണക്ക് ചെന്നൈയിലായാലോ?

Editors Pick

സഞ്ജുവിനോട് ഒരു സെഞ്ചുറി ചോദിച്ചു, മറുപടി കേട്ട് കോച്ച് ഞെട്ടി! 2026 ലോകകപ്പിലെ അണിയറക്കഥ!