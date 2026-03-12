Connect with us

National

വി ഡി സവര്‍ക്കര്‍ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്ന പരാതി; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കേസ് കോടതി റദ്ദാക്കി

പോലീസ് റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേസ് പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന് ഹരജിക്കാരന്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് നാസിക്കിലെ കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.

Published

Mar 12, 2026 10:49 pm |

Last Updated

Mar 12, 2026 10:49 pm

മുംബൈ | വി ഡി സവര്‍ക്കര്‍ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്ന പരാതിയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരായ അപകീര്‍ത്തിക്കേസ് കോടതി റദ്ദാക്കി. നാസിക്കിലെ കോടതിയാണ് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. നാസിക്കിലെ നിര്‍ഭയ ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന എന്‍ ജി ഒയുടെ പ്രസിഡന്റായ ദേവേന്ദ്ര ഭൂട്ടാഡ എന്നയാളാണ് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നത്. പോലീസ് റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേസ് പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന് ഹരജിക്കാരന്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.

2022 നവംബര്‍ 17ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹിംഗോളിയിലും അകോളെയിലും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രക്കിടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സവര്‍ക്കറെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തി പ്രസംഗിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി. ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാറിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന് സവര്‍ക്കര്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെയായിരുന്നു കേസ്. സവര്‍ക്കര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്‌പേരിനെ മോശമാക്കുന്നതാണ് പരാമര്‍ശമെന്ന് പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേസില്‍ 2024ലാണ് രാഹുലിന് കോടതി സമന്‍സ് അയച്ചത്. പിന്നീട് കോടതി നടപടികളില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഹാജരാകാനുള്ള അനുവാദം അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കിയിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരായ വിധി ധര്‍മവിശ്വാസികളുടെ പ്രാര്‍ഥനയുടെ ഫലം: ശ്രീനാരായണ സേവാ സംഘം

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍ നല്‍കിയത് റദ്ദാക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില്‍ പൊതുതാത്പര്യ ഹരജി

Kerala

നേമത്ത് കെ എസ് ശബരിനാഥന്‍; എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയെ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റും

Kerala

സംസ്ഥാനത്തെ പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി: അടിയന്തര നടപടികള്‍ക്ക് തീരുമാനം

National

വി ഡി സവര്‍ക്കര്‍ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്ന പരാതി; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കേസ് കോടതി റദ്ദാക്കി

International

ചെങ്കടലില്‍ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന യു എസ് പടക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; രണ്ട് നാവികര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

പാചകവാതക ക്ഷാമം: 40,000 കിലോലിറ്റര്‍ അധിക മണ്ണെണ്ണ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് കേന്ദ്രം