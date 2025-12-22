Ongoing News
അണ്ടര് 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ്: ജേതാക്കളായ പാക് ടീമിന് വന് തുക പാരിതോഷികം
ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരനും പത്ത് മില്യണ് പാകിസ്താന് രൂപയാണ് (32 ലക്ഷം ഇന്ത്യന് രൂപ) നല്കുക.
ഇസ്ലാമാബാദ് | ഇന്ത്യയെ തോല്പ്പിച്ച് അണ്ടര് 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ജേതാക്കളായ പാകിസ്താന് ടീമിന് വന് തുക പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ശഹബാസ് ശരീഫ്.
ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാരനും പത്ത് മില്യണ് പാകിസ്താന് രൂപയാണ് (32 ലക്ഷം ഇന്ത്യന് രൂപ) നല്കുക.
കിരീടം നേടിയ പാക് ടീമിനും ഒഫീഷ്യല്സിനും ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിലാണ് ശഹബാസ് ശരീഫ് ഇക്കാര്യം ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചത്. മത്സരത്തില് 191 റണ്സിനായിരുന്നു പാകിസ്താന്റെ ജയം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
From the print
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: ഇടപാട് ബോര്ഡിന്റെ അറിവോടെ
From the print
തണുത്ത് വിറച്ച്
Kerala
മെഡിസെപ് പ്രീമിയം തുക വര്ധിപ്പിച്ചു; കൂട്ടിയത് 310 രൂപ
Business
യു എ ഇയില് ക്രിസ്മസ്-പുതുവര്ഷ വിപണി സജീവം; ഉപഭോക്താകള്ക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ലുലു
Ongoing News
അണ്ടര് 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ്: ജേതാക്കളായ പാക് ടീമിന് വന് തുക പാരിതോഷികം
Kerala
ഉത്സവകാലത്ത് ഫലപ്രദമായ വിപണി ഇടപെടല് സാധ്യമാക്കും : മന്ത്രി ജി ആര് അനില്
Kerala