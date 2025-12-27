Connect with us

യു പി  മോഡൽ ബുൾഡോസർ രാജ് കർണാടകയും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഇനി എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നതാണ്. മുസ്‍ലിംകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കോളനികൾ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ബുൾഡോസർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഘപരിവാർ അജണ്ടയുടെ തനിപ്പകർപ്പാണ്. വീട്ടുപകരണങ്ങളും അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായ ഉന്തുവണ്ടികളും ബുൾഡോസറിന്റെ ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞരയുമ്പോൾ തങ്ങൾ ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം അവിടെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

തായ്വാനില്‍ വന്‍ ഭൂചലനം; 7.0 തീവ്രത

Kerala

വാക്ക് തര്‍ക്കം; മുട്ടം മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് ഭാര്യയെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച് യുവാവ്

Kerala

മറ്റത്തൂരില്‍ ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി; പത്ത് വാര്‍ഡ് മെംബര്‍മാരേയും കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്താക്കി

Kerala

'ബംഗളുരു ബുള്‍ഡോസര്‍ രാജ്: കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി മനുഷ്യര്‍ക്കെതിരെയുള്ള കടന്ന് കയറ്റം'

Kerala

ടി വി കാണുന്നതിനിടെ വഴക്ക്; വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ ആറു വയസുകാരനെ കാണാതായി

Kerala

പതിനൊന്നുകാരിയെ വീട്ടില്‍ കയറി ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് 13 വര്‍ഷം കഠിന തടവും പിഴയും

Kerala

ശബരിമല വരുമാനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന; ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് 332.77 കോടി