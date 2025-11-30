Editors Pick
ചെറിക്കുണ്ട് ഈ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മുതൽ ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ചെറിക്കുണ്ട്
വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞു പഴങ്ങൾ ആണ് ചെറികൾ. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞു പഴങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാര്യം അറിയാമോ?
ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മുതൽ ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് വരെ ചെറിയുടെ 5 ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
ഉറക്കം
മേലാടോണിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറികൾ ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെറികൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കും.
വീക്കവും വേദനയും കുറയ്ക്കുന്നു
ശരീരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ വേദനകളും വീക്കവും കുറയ്ക്കാനും ചെറി സഹായിക്കുന്നു. വീക്കത്തിനെതിരെയും വേദനക്കെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു
പോളി ഫിനോളുകളും പൊട്ടാസ്യവും ധാരാളം അടങ്ങിയ ചെറികൾ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും ധമനികളിൽ പ്ലാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും.
ഹൃദയാരോഗ്യം
ചെറി പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കാലക്രമേണ മോശം കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ബുദ്ധിശക്തി
ചെറിയിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ വൈജ്ഞാനിക വർദ്ധനയ്ക്കും ഓർമ്മക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
രോഗപ്രതിരോധശേഷി
വിറ്റമിൻ സി ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന അളവുള്ളതിനാൽ ചെറികൾ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും ഇത് അണുബാധകൾക്കെതിരെയും പൊരുതും.
ഇതുകൂടാതെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ചെറിക്ക് കഴിയും