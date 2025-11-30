Kerala
എസ് ഐ ആര്: കേരളമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമയ പരിധി നീട്ടി
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസംബര് 11 വരെ എസ് ഐ ആര് ഫോം വിതരണം ചെയ്യാം
തിരുവനന്തപുരം | തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളില് കേരളമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമയപരിധി നീട്ടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസംബര് 11 വരെ എസ് ഐ ആര് ഫോം വിതരണം ചെയ്യാം.
ഡിസംബര് 16നായിരിക്കും കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14നായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. ഇതുസംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണന് അയച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നു. കേരളത്തില് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടക്കുന്നതിനിടെ എസ് ഐ ആര് നടപടികള് നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് തുടക്കം മുതല് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സമയപരിധി നീട്ടിയതോടെ ബി എല് ഒമാര്ക്ക് ഫോം വിതരണത്തിനടക്കം ഒരാഴ്ച കൂടുതല് സമയം ലഭിക്കും.
ബി എല് ഒമാര്ക്കും അതുപോലെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നല്കുന്നതിലടക്കം വോട്ടര്മാര്ക്കും പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടയില് ഫോം വിതരണം പൂര്ത്തിയാക്കി കരട് പട്ടിക പുറത്തിറക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായുള്ള യോഗത്തില് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടി പ്രതിനിധികള് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നേരത്തെ ഡിസംബര് നാലിനുള്ളില് ഫോം വിതരണം പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്നും ഡിസംബര് ഒമ്പതിന് കരട് പട്ടിക പുറത്തിറക്കണമെന്നും അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് പുറത്തിറക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നിര്ദേശം. ഡിസംബര് ഒമ്പതിനാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പും കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണവും ഒരേ ദിവസം വരുന്നതിലെ ആശങ്കയും രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് അറിയിച്ചിരുന്നു.
സമയം നീട്ടിയതോടെ ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി നടപടികള്ക്ക് സമയം ലഭിക്കുമെന്ന ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സമയപരിധി നീട്ടിയത് ബി എല് ഒമാര്ക്കടക്കം ആശ്വാസമാകും. സമയമില്ലാത്തതിനാല് ഫോം വിതരണവും ഡിജിറ്റലൈസേഷന് നടപടികളുമടക്കം പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയാതെ ബി എല് ഒമാര് സമ്മര്ദത്തിലായിരുന്നു.
എസ് ഐ ആര് നീട്ടിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടള്ള ഹര്ജികള് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാന ഉത്തരവിറക്കുന്നത്. എസ് ഐ ആര് നടപടികളിലെ സമ്മര്ദത്തെതുടര്ന്ന് ബി എല് ഒമാര് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.