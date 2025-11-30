Connect with us

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍: കേരളമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമയ പരിധി നീട്ടി

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസംബര്‍ 11 വരെ എസ് ഐ ആര്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്യാം

Published

Nov 30, 2025 12:39 pm |

Last Updated

Nov 30, 2025 12:39 pm

തിരുവനന്തപുരം | തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളില്‍ കേരളമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമയപരിധി നീട്ടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഡിസംബര്‍ 11 വരെ എസ് ഐ ആര്‍ ഫോം വിതരണം ചെയ്യാം.

ഡിസംബര്‍ 16നായിരിക്കും കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14നായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. ഇതുസംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണന് അയച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നു. കേരളത്തില്‍ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടക്കുന്നതിനിടെ എസ് ഐ ആര്‍ നടപടികള്‍ നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് തുടക്കം മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സമയപരിധി നീട്ടിയതോടെ ബി എല്‍ ഒമാര്‍ക്ക് ഫോം വിതരണത്തിനടക്കം ഒരാഴ്ച കൂടുതല്‍ സമയം ലഭിക്കും.

ബി എല്‍ ഒമാര്‍ക്കും അതുപോലെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്നതിലടക്കം വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഫോം വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കരട് പട്ടിക പുറത്തിറക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായുള്ള യോഗത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ ഡിസംബര്‍ നാലിനുള്ളില്‍ ഫോം വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിന് കരട് പട്ടിക പുറത്തിറക്കണമെന്നും അന്തിമ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് പുറത്തിറക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നിര്‍ദേശം. ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിനാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പും കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണവും ഒരേ ദിവസം വരുന്നതിലെ ആശങ്കയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സമയം നീട്ടിയതോടെ ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി നടപടികള്‍ക്ക് സമയം ലഭിക്കുമെന്ന ആശ്വാസമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സമയപരിധി നീട്ടിയത് ബി എല്‍ ഒമാര്‍ക്കടക്കം ആശ്വാസമാകും. സമയമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഫോം വിതരണവും ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ നടപടികളുമടക്കം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാതെ ബി എല്‍ ഒമാര്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലായിരുന്നു.
എസ് ഐ ആര്‍ നീട്ടിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടള്ള ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാന ഉത്തരവിറക്കുന്നത്. എസ് ഐ ആര്‍ നടപടികളിലെ സമ്മര്‍ദത്തെതുടര്‍ന്ന് ബി എല്‍ ഒമാര്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍: കേരളമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമയ പരിധി നീട്ടി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള;തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മൊഴിയെടുത്തു

Kerala

മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ലൈംഗിക പീഡന കേസ്; ഇരയ്‌ക്കെതിരായ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

International

ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ശ്രീലങ്കയില്‍ മരണം 200 കടന്നു

Kerala

രാഹുലിനെ ഒളിവില്‍ കഴിയാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ സഹായിച്ചിട്ടില്ല: എ തങ്കപ്പന്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കി

Kerala

കൊയിലാണ്ടി എം എല്‍ എ കാനത്തില്‍ ജമീലയുടെ സംസ്‌കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ