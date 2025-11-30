Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കി
രാഹുല് ഉണ്ടാവാന് സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | ബലാത്സംഗ കേസില് ഒളിവില് കഴിയുന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കി. മുന്കൂര് ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ഒളിവില് കഴിയാനാണ് രാഹുല് ശ്രമിക്കുന്നത്.
രാഹുലിനെ പിടികൂടാന് നേരത്തെ പോലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് സര്ക്കുലറും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനാണ് സര്ക്കുലര് ഇറക്കിയത്. രാഹുല് ഉണ്ടാവാന് സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച് വിവരങ്ങള് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുല് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി വക്കാലത്തില് ഒപ്പിട്ടുവെന്ന പ്രചാരണവും പോലീസ് തള്ളുകയാണ്.
പരാതിക്കാരിയുമായി പീഡനം നടന്ന ഫ്ളാറ്റിലെത്തി പോലീസ് മഹസ്സര് രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടുതല് സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. ലൈംഗിക പീഡന കേസില് പരാതിക്കാരിയായ യുവതിക്കെതിരെ ഇന്നലെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് കൂടുതല് തെളിവുകള് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. സീല്ഡ് കവറില് ഒമ്പത് തെളിവുകളാണ് കോടതിയില് നല്കിയത്.
ഇതിനിടെ, മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം പാലക്കാട്ടെത്തി. രാഹുല് താമസിച്ചിരുന്ന കുന്നത്തൂര്മേടിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിലെത്തി തെളിവെടുത്തു. രാഹുലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം പാലക്കാട്ടെ ഫ്ളാറ്റില് തന്നെയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഫ്ളാറ്റില് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും.
അന്വേഷണ സംഘം, രാഹുലിനെതിരെ പരാതി നല്കിയ യുവതിയുടെ ശബ്ദ പരിശോധന നടത്തും. പുറത്തുവന്ന സംഭാഷണം പരാതിക്കാരിയുടെതാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണു നടപടി. തിരുവല്ലം ചിത്രാഞ്ജലിയിലാണ് പരിശോധന നടത്തുക. അതിനിടെ യുവതിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണമൊരുക്കി.