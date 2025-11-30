From the print
വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളിൽ കൂടുതലും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകര്; പോരിനിറങ്ങുന്നത് 16,589 പേർ
. ഏറ്റവും കൂടുതല് അയല്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങള് മത്സരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്
പാലക്കാട് | തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സ്ഥാനാർഥികളായ വനിതകളിൽ കൂടുതലും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകര്. സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50ൽ 42 ശതമാനവും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകരാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 39,609 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളിൽ 16,589 പേരും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകരാണ്. വിജയ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകരെ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികൾ കളത്തിലിറക്കുന്നത്.
മത്സരരംഗത്തുള്ള 16,589 കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരില് 12,347 പേരും വാര്ഡ് തലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അയല്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല് അയല്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങള് മത്സരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്- 1,396 പേര്. 1,321 അയല്ക്കൂട്ട അംഗങ്ങളെ ഗോദയിലിറക്കി തിരുവനന്തപുരമാണ് തൊട്ടുപിന്നില്. ഏറ്റവും കുറവ് പ്രാതിനിധ്യം ഇടുക്കിയിലാണ്. 229 അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്.
നഗരസഭ, പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്സൊസൈറ്റി (സി ഡി എസ്) ചെയര്പേഴ്സന്മാരിൽ 227 പേരും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്്. കൂടുതല് ചെയര്പേഴ്സന്മാര് മത്സരിക്കുന്നത് പാലക്കാട്ടാണ്- 26 പേര്. ഏഴ് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സന്മാർ മത്സരിക്കുന്ന കാസർകോട്ടാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഏരിയാ ഡെവലപ്മെന്റ്സൊസൈറ്റി (എ ഡി എസ്) അംഗങ്ങളായ 1,893 പേരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര് ആലപ്പുഴയിലാണ് പോരിനിറങ്ങുന്നത്- 348 പേര്. തൊട്ടുപിന്നില് തൃശൂരാണ്- 267 പേര്. കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി അംഗങ്ങളായ 132 പേരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത് 25 പേര് മത്സരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലാണ്.
ഇതിന് പുറമെ ഹരിത കർമസേനാംഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിനിറങ്ങുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് 36,438 ഹരിത കർമസേനാംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില് 547 പേരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കമുള്ള കുടുംബശ്രീ, ഹരിത കര്മസേനാംഗങ്ങളെ മത്സരരംഗത്തിറക്കി വോട്ട് പെട്ടിയിലാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ.