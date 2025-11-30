കൊടുവള്ളി നഗരസഭ: നേതാക്കള്‍ ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തില്‍; പരീക്ഷണത്തിന് എല്‍ ഡി എഫ്

Connect with us

കൊടുവള്ളി നഗരസഭയില്‍ 37ല്‍ 28 ഇടങ്ങളിലും എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മത്സരിക്കുന്നത് എന്‍ എസ് സിയുടെ ചിഹ്നമായ ഗ്ലാസ്സ് അടയാളത്തിലാണ്.

Nov 30, 2025 5:00 am |

Nov 30, 2025 12:28 am

കോഴിക്കോട് | കൊടുവള്ളിയില്‍ പി ടി എ റഹീമിന്റെ നാഷനല്‍ സെക്കുലര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിന്റെ ലേബലില്‍ മത്സരരംഗത്തിറങ്ങി എല്‍ ഡി എഫ്. കൊടുവള്ളി നഗരസഭയില്‍ 37ല്‍ 28 ഇടങ്ങളിലും എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മത്സരിക്കുന്നത് എന്‍ എസ് സിയുടെ ചിഹ്നമായ ഗ്ലാസ്സ് അടയാളത്തിലാണ്.

സി പി എം അടക്കമുള്ള എല്‍ ഡി എഫ് കക്ഷികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളടക്കം ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കരീറ്റിപറമ്പ് വെസ്റ്റ് വാര്‍ഡില്‍ മത്സരിക്കുന്ന കളത്തിങ്ങല്‍ ജമീല സി പി എം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസ്സോസിയേഷന്‍ നേതാവുമാണ്. കൂടാതെ, സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മുന്‍ അംഗവും എം എല്‍ എയുമായിരുന്ന കെ മൂസക്കുട്ടിയുടെ മകളാണ് ഇവർ.

പ്രൊഫ. എ പി അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷനല്‍ ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സി പി നാസര്‍കോയ തങ്ങള്‍ പാലക്കുറ്റി വാര്‍ഡിലാണ് ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്നത്. ജനതാദള്‍ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്്മാതോലത്ത് അബ്ദുല്ല ചുള്ളിയാട്ട്മുക്ക് വാര്‍ഡിലും നാഷനല്‍ ലീഗ് സംസ്ഥാന വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റും വഖ്ഫ് ബോര്‍ഡ് അംഗവുമായ റസിയ ഇബ്റാഹീം ചുണ്ടപ്പുറം വാര്‍ഡലുമാണ് ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തില്‍ വോട്ട് തേടുന്നത്.
നാഷനല്‍ ലീഗ് യുവജന വിഭാഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒ പി റശീദ് കെടെക്കുന്ന് വാര്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. സി പി ഐ ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറി പി ടി സി ഗഫൂറിന്റെ ഭാര്യ ജംശീറയാണ് തലപ്പെരുമണ്ണ വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ എല്‍ ഡി എഫിന് ലഭിച്ച 11 സീറ്റുകളില്‍ നാലെണ്ണമാണ് സി പി എമ്മിന്റേത്. ഈ നാല് സീറ്റുകളിലടക്കം മൊത്തം അഞ്ച് സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമാണ് പാര്‍ട്ടി അരിവാള്‍ ചിഹ്നത്തില്‍ ജനവിധി തേടുന്നത്. കൊടുവള്ളിയില്‍ പുതിയ അടവ് നയം വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പലയിടങ്ങളിലായി ഇത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പരീക്ഷിക്കാനിടയുണ്ട്.
പി ടി എ റഹീം എം എല്‍ എയാണ് നാഷനല്‍ സെക്കുലര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍. കൊടുവള്ളി പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന റഹീം 2006ലാണ് മുസ്്ലിം ലീഗില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്. ശേഷം കൊടുവള്ളിയിലും നിലവില്‍ കുന്ദമംഗലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചും എം എല്‍ എയാണ്. മന്ത്രി വി അബ്ദുര്‍റഹ്്മാന്‍ സാങ്കേതികമായി പി ടി എ റഹീം എം എല്‍ എയുടെ പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടക്ക് എന്‍ എസ് സി ഇന്ത്യന്‍ നാഷനല്‍ ലീഗില്‍ (ഐ എന്‍ എല്‍) ലയിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടായ പിളര്‍പ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് തീരുമാനം നടപ്പായില്ല.
ജില്ലയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും എന്‍ എസ് സിക്ക് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ട്. കൊടുവള്ളി കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും കുട ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള 20 വാര്‍ഡുകളില്‍ 17 ഇടങ്ങളിലും സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നമായ കുട അടയാളമാണ് എല്‍ ഡി എഫിന്റേത്.

