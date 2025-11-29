Connect with us

Health

ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചുമണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം ചെയ്‌തോളൂ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാം

ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചു മണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പര്‍ ടെന്‍ഷന്‍ സാധ്യത 18% കുറക്കുന്നതായാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Nov 29, 2025 8:26 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 8:26 pm

30 വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോള്‍ രക്തസമ്മര്‍ദം അല്ലെങ്കില്‍ ഹൈപ്പര്‍ ടെന്‍ഷന്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വ്യായാമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവരാണ് ഇന്ന് കൂടുതല്‍ പേരും. എന്നാല്‍ ആഴ്ചയില്‍ 5 മണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം ചെയ്താല്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചു മണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പര്‍ ടെന്‍ഷന്‍ സാധ്യത 18% കുറക്കുന്നതായാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

  • ആഴ്ചയില്‍ 5 മണിക്കൂര്‍ മിതമായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് മധ്യവയസ്‌കരില്‍ ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും എപ്പോഴും ഉണര്‍വോടെ ഇരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • പ്രായമേറുന്നതനുസരിച്ച് ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുന്നു. മെറ്റബോളിസം ഉള്‍പ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകും.
  • ആഴ്ചയില്‍ 5 മണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേശികളെ ഉണര്‍വോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും കൊളസ്‌ട്രോള്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം പോലുള്ളവര്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • ദീര്‍ഘ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ക്ക് യൗവനകാലത്ത് ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതും വ്യായാമം നിലനിര്‍ത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ്.
  • മാത്രമല്ല വ്യായാമ രീതികളും ജീവിതശൈലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും.
  • പഠനകാലയളവില്‍ ഉടനീളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്ത ആളുകളില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കൂടുകയും നന്നായി ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്ത ആളുകള്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഫലപ്രദമായി കുറയുകയും ചെയ്തു.

നിങ്ങള്‍ രക്തസമ്മര്‍ദം പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകന്നുനിന്നു നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഉറപ്പായും 5 മണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം ശീലമാക്കുമല്ലോ.?

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ദേഹത്ത് അജ്ഞാതര്‍ കരി ഓയില്‍ ഒഴിച്ചു

Saudi Arabia

ജിദ്ദ നോര്‍ത്ത് സാഹിത്യോത്സവ്: 101 അംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു; ജനുവരി രണ്ടിന് കലാമാമാങ്കം

Kerala

ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ യുവാവ് ടാങ്കര്‍ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു

Kerala

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരില്ല; തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ ഞെട്ടി തിരുവല്ല എം എല്‍ എ മാത്യു ടി തോമസ്

Kerala

പ്രതിയായ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു; ഡി വൈ എസ് പി ഉമേഷ് അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു

Kerala

കാനത്തില്‍ ജമീല എംഎല്‍എ അന്തരിച്ചു

Editors Pick

പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണോ? എങ്കില്‍ ഇതാ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍...