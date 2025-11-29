Health
ആഴ്ചയില് അഞ്ചുമണിക്കൂര് വ്യായാമം ചെയ്തോളൂ രക്തസമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാം
ആഴ്ചയില് അഞ്ചു മണിക്കൂര് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പര് ടെന്ഷന് സാധ്യത 18% കുറക്കുന്നതായാണ് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയത്.
30 വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോള് രക്തസമ്മര്ദം അല്ലെങ്കില് ഹൈപ്പര് ടെന്ഷന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വ്യായാമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവരാണ് ഇന്ന് കൂടുതല് പേരും. എന്നാല് ആഴ്ചയില് 5 മണിക്കൂര് വ്യായാമം ചെയ്താല് രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. ആഴ്ചയില് അഞ്ചു മണിക്കൂര് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പര് ടെന്ഷന് സാധ്യത 18% കുറക്കുന്നതായാണ് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയത്.
- ആഴ്ചയില് 5 മണിക്കൂര് മിതമായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് മധ്യവയസ്കരില് ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും എപ്പോഴും ഉണര്വോടെ ഇരിക്കാന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
- പ്രായമേറുന്നതനുസരിച്ച് ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുന്നു. മെറ്റബോളിസം ഉള്പ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണമാകും.
- ആഴ്ചയില് 5 മണിക്കൂര് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേശികളെ ഉണര്വോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും കൊളസ്ട്രോള് രക്തസമ്മര്ദ്ദം പോലുള്ളവര് കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
- ദീര്ഘ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്ക്ക് യൗവനകാലത്ത് ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്യുന്നതും വ്യായാമം നിലനിര്ത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ്.
- മാത്രമല്ല വ്യായാമ രീതികളും ജീവിതശൈലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും രക്തസമ്മര്ദ്ദത്തെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും.
- പഠനകാലയളവില് ഉടനീളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്ത ആളുകളില് രക്തസമ്മര്ദ്ദം കൂടുകയും നന്നായി ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചെയ്ത ആളുകള് രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഫലപ്രദമായി കുറയുകയും ചെയ്തു.
നിങ്ങള് രക്തസമ്മര്ദം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില് നിന്ന് അകന്നുനിന്നു നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില് ഉറപ്പായും 5 മണിക്കൂര് വ്യായാമം ശീലമാക്കുമല്ലോ.?
