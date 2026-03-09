Connect with us

Kerala

വയനാട് മാനന്തവാടിയില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും കാറും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി രഞ്ജു മാത്യു ആണ് മരിച്ചവരിലൊരാള്‍. മറ്റേയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.

Published

Mar 09, 2026 10:57 pm |

Last Updated

Mar 09, 2026 10:57 pm

വയനാട് | മാനന്തവാടിയില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും കാറും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി രഞ്ജു മാത്യു ആണ് മരിച്ചവരിലൊരാള്‍. മറ്റേയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കോഴിക്കോട്-മാനന്തവാടി റൂട്ടിലോടുന്ന ബസാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. അപകടത്തില്‍ കാര്‍ പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നു.

നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. അപകടം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയനാട് മാനന്തവാടിയില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസും കാറും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

വാഹനാപകടം; സൗണ്ട്‌സ് ഉടമ മരിച്ചു

Kerala

ശാസ്ത്രീയവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ചരിത്രബോധത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍; കെ എന്‍ പണിക്കരുടെ വേര്‍പാടില്‍ അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇനി ഉച്ചക്ക് രണ്ടുവരെ ജോലി ചെയ്യണം; ഒ പി സമയം നീട്ടി

Kerala

യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം; ആണ്‍ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബര്‍ ആക്രമണം; പരസ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

എന്‍സിപിയില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റി യോഗത്തില്‍ നിന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രനും അനുകൂലികളും ഇറങ്ങിപ്പോയി