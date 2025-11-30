Connect with us

From the print

ഐ എ എം ഇ സംസ്ഥാനതല ഫുട്‌ബോളിന് തുടക്കമായി

അണ്ടർ 14, 17, 19 കാറ്റഗറികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ.

Published

Nov 30, 2025 5:00 am |

Last Updated

Nov 30, 2025 12:37 am

മലപ്പുറം | ഐഡിയൽ അസ്സോസിയേഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റി എജ്യുക്കേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല ഫുട്‌ബോൾ ചാന്പ്യൻഷിപ്പിന് മേൽമുറി മഅ്ദിൻ എജ്യുപാർക്കിൽ തുടക്കമായി. മലപ്പുറം ഡിവൈ എസ് പി ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അഫ്‌സൽ കൊളാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അകാദമിക് സെക്രട്ടറി നൗഫൽ കോഡൂർ സന്ദേശം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി പി എം ഇസ്ഹാഖ് സംസാരിച്ചു.അണ്ടർ 14, 17, 19 കാറ്റഗറികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ. റീജ്യനൽതലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സ്‌കൂളുകളിലെ താരങ്ങളാണ് മത്സരിക്കാനായി മഅ്ദിനിലെത്തിയത്.

നൗഫൽ, ഖാസിം, മൻസൂർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സിറാജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റഫറീസ് മഞ്ചേരിയാണ് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഐ എ എം ഇ മലപ്പുറം റീജ്യൻ ചെയർമാൻ അബ്ദുർറഹ്്മാൻ, മഅ്ദിൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സൈതലവിക്കോയ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സയ്യിദ് നൂറുൽ അമീൻ അൻവർ സഖാഫി വളപട്ടണം, മുഹമ്മദ് ശരീഫ് തൃപ്പനച്ചി സംബന്ധിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----