Kerala
മുനമ്പം ഭൂസംരക്ഷണ സമിതി സമരം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും
മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും കെ രാജനും സമരപന്തലില് എത്തി സമരമിരിക്കുന്നവര്ക്ക് നാരാങ്ങാ നീര് നല്കും
കൊച്ചി | മുനമ്പം ഭൂസംരക്ഷണ സമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അവസാനിക്കും. മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും കെ രാജനും രണ്ടര മണിക്ക് സമരപന്തലില് എത്തി നിലവില് സമരമിരിക്കുന്നവര്ക്ക് നാരാങ്ങാ നീര് നല്കി സമരം അവസാനിപ്പിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവോടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കരമടയ്ക്കാന് പറ്റിയിരുന്നു. ഭൂമി പോക്കുവരവിനും വഴിയൊരുങ്ങി. അതിനെ തുടര്ന്നാണ് നിലവില് ഭൂരിപക്ഷം പേരും പങ്കാളികളായ ഭൂസംരക്ഷണ സമിതി സമരമവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ജുഡീഷ്യല് കമ്മീഷന്റെ പ്രശ്നപരിഹാരവും വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിലെ തീര്പ്പിനുമായാണ് മുനമ്പം നിവാസികള് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
വഖഫ് ബോര്ഡ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ഭൂമിയിലെ താമസക്കാര്ക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. വഖഫ് ബോര്ഡിന്റെ ആസ്തിക്കണക്കില് നിന്ന് വിവാദ ഭൂമി പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കും വരെ സമരം തുടരണമെന്ന ആവശ്യവും ഒരു വിഭാഗം സമരക്കാര് നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോര് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്. മുനമ്പം ജനതയെ കുടിയിറക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി പി രാജീവ് അവകാശപ്പെട്ടത്.
സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്ന ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തില് ഒരു വിഭാഗം വഖഫ് രജിസ്റ്ററിയില് ഭൂമി നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.