Connect with us

Kerala

കാനത്തില്‍ ജമീല എംഎല്‍എ അന്തരിച്ചു

2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ എന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യനെ 8472 വോട്ടുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കാനത്തില്‍ ജമീല നിയമസഭാംഗമായത്.

Published

Nov 29, 2025 9:04 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 9:19 pm

കോഴിക്കോട് |  കൊയിലാണ്ടി എംഎല്‍എ കാനത്തില്‍ ജമീല അന്തരിച്ചു. അര്‍ബുദ രോഗ ബാധിതയായിരുന്നു. രോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു

2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ എന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യനെ 8472 വോട്ടുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കാനത്തില്‍ ജമീല നിയമസഭാംഗമായത്. നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും മത്സരിച്ചു ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1995ല്‍ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ച അവര്‍ തലക്കുളത്തൂര്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി. രണ്ടായിരത്തില്‍ തലക്കുളത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായും 2005 ല്‍ ചേളന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2010ലും 2020ലും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു.

കുറ്റ്യാടി നടുവിലക്കണ്ടി വീട്ടില്‍ പരേതരായ ടി കെ ആലിയുടേയും മറിയത്തിന്റെയും മകളാണ്. ഭര്‍ത്താവ്: കെ അബ്ദുറഹ്മാന്‍. മക്കള്‍: ഐറിജ്‌റഹ്മാന്‍ (യുഎസ്എ), അനൂജ സുൈഹബ് (ന്യൂനപക്ഷ കോപ്പറേഷന്‍ ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട്). മരുമക്കള്‍: സുഹൈബ്, തേജു. സഹോദരങ്ങള്‍: ജമാല്‍, നസീര്‍, റാബിയ, കരീം (ഗള്‍ഫ്), പരേതയായ ആസ്യ

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ദേഹത്ത് അജ്ഞാതര്‍ കരി ഓയില്‍ ഒഴിച്ചു

Saudi Arabia

ജിദ്ദ നോര്‍ത്ത് സാഹിത്യോത്സവ്: 101 അംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു; ജനുവരി രണ്ടിന് കലാമാമാങ്കം

Kerala

ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ യുവാവ് ടാങ്കര്‍ ലോറി കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു

Kerala

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരില്ല; തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ ഞെട്ടി തിരുവല്ല എം എല്‍ എ മാത്യു ടി തോമസ്

Kerala

പ്രതിയായ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു; ഡി വൈ എസ് പി ഉമേഷ് അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു

Kerala

കാനത്തില്‍ ജമീല എംഎല്‍എ അന്തരിച്ചു

Editors Pick

പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണോ? എങ്കില്‍ ഇതാ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍...