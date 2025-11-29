Kerala
കാനത്തില് ജമീല എംഎല്എ അന്തരിച്ചു
കോഴിക്കോട് | കൊയിലാണ്ടി എംഎല്എ കാനത്തില് ജമീല അന്തരിച്ചു. അര്ബുദ രോഗ ബാധിതയായിരുന്നു. രോഗത്തെ തുടര്ന്ന് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു
2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസിലെ എന് സുബ്രഹ്മണ്യനെ 8472 വോട്ടുകള്ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കാനത്തില് ജമീല നിയമസഭാംഗമായത്. നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും മത്സരിച്ചു ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1995ല് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ച അവര് തലക്കുളത്തൂര് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി. രണ്ടായിരത്തില് തലക്കുളത്തൂര് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായും 2005 ല് ചേളന്നൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2010ലും 2020ലും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു.
കുറ്റ്യാടി നടുവിലക്കണ്ടി വീട്ടില് പരേതരായ ടി കെ ആലിയുടേയും മറിയത്തിന്റെയും മകളാണ്. ഭര്ത്താവ്: കെ അബ്ദുറഹ്മാന്. മക്കള്: ഐറിജ്റഹ്മാന് (യുഎസ്എ), അനൂജ സുൈഹബ് (ന്യൂനപക്ഷ കോപ്പറേഷന് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട്). മരുമക്കള്: സുഹൈബ്, തേജു. സഹോദരങ്ങള്: ജമാല്, നസീര്, റാബിയ, കരീം (ഗള്ഫ്), പരേതയായ ആസ്യ