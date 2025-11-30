From the print
സുന്നത്ത്, കുസുമം ക്യാമ്പയിൻ നാളെ തുടങ്ങും
"എന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുസുമം' പ്രമേയത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ.
കോഴിക്കോട് | സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ സുന്നത്ത്- കുസുമം മാസികകളുടെ പ്രചാരണ ക്യാമ്പയിൻ നാളെ തുടങ്ങും. ഡിസംബർ ഒന്ന്- 15 ക്യാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ മദ്റസതലത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ, കുടുംബിനികൾ, അധ്യാപകർ, മാനേജ്മെന്റ്കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വരി ചേരും. “എന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുസുമം’ പ്രമേയത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ.
സംസ്ഥാന- ജില്ലാ- റെയ്ഞ്ച്്തലങ്ങളിൽ പ്രമുഖർ ഇന്ന് വരി ചേരും.
സമസ്ത സെന്റിനറി പ്രചാരണ വേളയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഒന്നര ലക്ഷം പേരെ വരി ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും സമ്മാനങ്ങളും എസ് ജെ എം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നടത്തി വരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കി
Kerala
കൊയിലാണ്ടി എം എല് എ കാനത്തില് ജമീലയുടെ സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ
Kerala
മുനമ്പം ഭൂസംരക്ഷണ സമിതി സമരം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും
From the print
ഐ എ എം ഇ സംസ്ഥാനതല ഫുട്ബോളിന് തുടക്കമായി
From the print
വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളിൽ കൂടുതലും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകര്; പോരിനിറങ്ങുന്നത് 16,589 പേർ
From the print
കൊടുവള്ളി നഗരസഭ: നേതാക്കള് ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തില്; പരീക്ഷണത്തിന് എല് ഡി എഫ്
From the print