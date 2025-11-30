Connect with us

സുന്നത്ത്, കുസുമം ക്യാമ്പയിൻ നാളെ തുടങ്ങും

"എന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുസുമം' പ്രമേയത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ.

Published

Nov 30, 2025 5:00 am |

Last Updated

Nov 30, 2025 12:39 am

കോഴിക്കോട് | സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ സുന്നത്ത്- കുസുമം മാസികകളുടെ പ്രചാരണ ക്യാമ്പയിൻ നാളെ തുടങ്ങും. ഡിസംബർ ഒന്ന്- 15 ക്യാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ മദ്‌റസതലത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ, കുടുംബിനികൾ, അധ്യാപകർ, മാനേജ്‌മെന്റ്കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വരി ചേരും. “എന്റെ വീട്ടിൽ സുന്നത്ത്, എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുസുമം’ പ്രമേയത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ.

സംസ്ഥാന- ജില്ലാ- റെയ്ഞ്ച്്തലങ്ങളിൽ പ്രമുഖർ ഇന്ന് വരി ചേരും.
സമസ്ത സെന്റിനറി പ്രചാരണ വേളയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഒന്നര ലക്ഷം പേരെ വരി ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും സമ്മാനങ്ങളും എസ് ജെ എം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നടത്തി വരുന്നു.

