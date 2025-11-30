Kerala
രാഹുലിനെ ഒളിവില് കഴിയാന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് സഹായിച്ചിട്ടില്ല: എ തങ്കപ്പന്
രാഹുല് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയത് പാര്ട്ടിയുടെ അറിവോടെയല്ലെന്നും ഡി സി സി
പാലക്കാട് | രാഹുല് പാലക്കാട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയത് പാര്ട്ടിയുടെ അറിവോടെയല്ലെന്നും അതിനുള്ള അനുമതി പാര്ട്ടി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും പാലക്കാട് ഡിസിസി അധ്യക്ഷന് എ തങ്കപ്പന്.
രാഹുലിനെ ഒളിവില് കഴിയാന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരം ആരോപണങ്ങള് തെറ്റാണ്. രാഹുല് വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടുന്ന ഒരാളെ പ്രചാരണത്തിന് ഇറക്കിയത് കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ പ്രതിച്ഛായ കളങ്കപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള് രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് എ തങ്കപ്പന്റെ വിശദീകരണം.
സര്ക്കാറിനെതിരെ ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച വലിയ വിഷയമായി പ്രതിപക്ഷം ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നിതിനിടെയാണ് രാഹുലിനെതിരെ പരാതിയുമായി ഇര രംഗത്തുവന്നത്. ഇതോടെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങള് താളം തെറ്റിയതായി നേതാക്കള് കരുതുന്നു. ശബരിമല വിഷയം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മാധ്യമങ്ങള് പൊടുന്നനെ രാഹുല് വിഷയത്തിലേക്ക് മാറിയത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള് കരുതുന്നത്. രാഹുലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പാര്ട്ടിയുടെ അച്ചടക്കത്തെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും കെ സുധാകരനെ പോലുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം ഇത്തരക്കാര്ക്ക് പ്രേരണയാകുന്നതായും നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു.
സസ്പെന്ഷനിലുള്ള രാഹുല് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഡി സി സി യുടെ തലയില് ഇടാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എ തങ്കപ്പന് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തുവന്നത്.