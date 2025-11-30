Connect with us

Kerala

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; വടകര ഡിവൈ എസ് പി എ ഉമേഷിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചെര്‍പ്പുള്ളശ്ശേരി സി ഐ ബിനുവിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നത്

കോഴിക്കോട് | കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണ വിധേയനായ വടകര ഡിവൈ എസ് പി എ ഉമേഷിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. വടക്കഞ്ചേരി സി ഐ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ ഒരു കേസില്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചെര്‍പ്പുള്ളശ്ശേരി സി ഐ ബിനുവിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനാശാസ്യ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഒരു യുവതിയെ ഡിവൈ എസ് പി എ ഉമേഷ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞത്. ഉമേഷിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പോലിസ് എന്ന പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ഇന്നലെ ഉമേഷ് മെഡിക്കല്‍ അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.

ഇ സി ജിയില്‍ വ്യതിയാനം വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മെഡിക്കല്‍ അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. ഡിവൈ എസ് പി ഉമേഷിനെതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.  സി ഐ ബിനുവിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍, യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച വിഷയം പറഞ്ഞ് ഡിവൈ എസ് പി തന്നെ നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

