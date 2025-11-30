Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള;തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മൊഴിയെടുത്തു
2022ല് ദ്വാരപാലക പാളികള് കൊണ്ടുപോകാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അനുമതി തേടിയപ്പോള് അനുമതി നല്കുക മാത്രമാണ് താന് ചെയ്തെന്നാണ് മൊഴി
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. 2022ല് ദ്വാരപാലക പാളികള് കൊണ്ടുപോകാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അനുമതി തേടിയപ്പോള് അനുമതി നല്കുക മാത്രമാണ് താന് ചെയ്തെന്നാണ് മൊഴി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെയും ഗോവര്ധനനെയും പരിചയമുണ്ട്. ഭക്തനെന്ന നിലയില് ഗോവര്ധന് ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ജ്വല്ലറിയില് പോയത്. ഗോവര്ധനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് ഇവരെല്ലാം ശബരിമലയില് സ്ഥിരമായി വരുന്ന വ്യക്തികളാണെന്നും അങ്ങനെ പരിചയമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു മൊഴി.
സ്മാര്ട് ക്രിയേഷനില് നിന്ന് വേര്തിരിച്ച സ്വര്ണം വിറ്റത് ബെല്ലാരിയിലെ ഗോവര്ധന്റെ ജ്വല്ലറിയിലാണെന്ന് നേരത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ഇടനിലക്കാരനായ കല്പ്പേഷ് വഴിയാണ് വില്പ്പന നടത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണ സംഘം ജ്വല്ലറിയില് നിന്ന് ഈ സ്വര്ണം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് മുന് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര് കെ എസ് ബൈജുവിനെ വീണ്ടും 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. ബൈജുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. എസ് ഐ ടിയുടെ സ്റ്റഡി സമയം അവസാനിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയത്. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ കേസിലാണ് ഈ നടപടി.
സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയില് കെ എസ് ബൈജു ഏഴാം പ്രതിയാണ്. 2019ല് മഹസര് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തും പാളികള് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ പക്കല് കൊടുത്തു വിടുമ്പോഴും ബൈജുവായിരുന്നു തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്. സ്വര്ണപ്പാളികള് ശബരിമലയില് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോള് കെ എസ് ബൈജു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാളികള് കൈമാറുമ്പോള് തൂക്കം ഉള്പ്പടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറാണ്. ഈ സമയത്തെ അസാന്നിധ്യം അടക്കം ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തെളിവെന്നാണ് എസ് ഐ ടിയുടെ കണ്ടെത്തല്.