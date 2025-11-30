International
ഇന്തോനേഷ്യ വെള്ളപ്പൊക്കം: മരണസംഖ്യ 442 ആയി; ആയിരങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു
ജക്കാർത്ത | ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലുകളിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 442 ആയി. 402 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 646 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജൻസി ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ സുമാത്ര ദ്വീപിലെ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് രണ്ട് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയച്ചു. അവശ്യവസ്തുക്കൾ പോലുമില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
സഹായം ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നത് കാരണം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നതായി അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം
ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായ തായ്ലൻഡിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 162 ആയി. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 20 ലക്ഷം ബാത്ത് (ഏകദേശം $62,000) വരെ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വീഴ്ച ആരോപിച്ച് രണ്ട് പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അയൽ രാജ്യമായ മലേഷ്യയിൽ, 18,700 ഓളം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ആകാശം തെളിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് സാഹചര്യം രൂക്ഷമാക്കിയതാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലും തായ്ലൻഡിലും ഈ വർഷം ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാരണം മഴയുടെ തീവ്രതയും ദൈർഘ്യവും വർധിക്കുന്നത് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.