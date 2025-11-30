ജമാഅത്തുമായി സിപിഎം ധാരണയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല; ഇങ്ങോട്ട് പിന്തുണച്ചതിൽ പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല: എം വി ഗോവിന്ദൻ

Kerala
ജമാഅത്തുമായി സിപിഎം ധാരണയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല; ഇങ്ങോട്ട് പിന്തുണച്ചതിൽ പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല: എം വി ഗോവിന്ദൻ
ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം എൽ എയെ കോൺഗ്രസ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ
കോഴിക്കോട് | ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ഇടതുപക്ഷം ഒരു കാലത്തും ധാരണയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കാലം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഏകപക്ഷീയമായി അവർ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഇങ്ങോട്ട് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീറ്റ് ദി ലീഡർ പരിപാടിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുമായും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുമായും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ബന്ധമില്ല. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും എസ് ഡി പി ഐയുടെയും പിന്തുണ തേടുക വഴി ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ്. വർഗീയതയിലേക്കാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും യാത്ര. ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയ സംഘടനകളുമായി സഹകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.
ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം എൽ എയെ കോൺഗ്രസ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് രാഹുലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ്. പോലീസിന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരിമിതി ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും, അറസ്റ്റ് ഒരു കാരണത്താലും വൈകിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി പി എം നേതാവ് പത്മകുമാറിനെ പാർട്ടി ഒരിക്കലും സംരക്ഷിക്കില്ല. എസ് എ ടി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ തിടുക്കം ആവശ്യമില്ല. ശബരിമലയിലെ ഒരു തരി സ്വർണം പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നത് തന്നെയാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയവും പത്മകുമാർ വിഷയവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും രാഹുൽ വിഷയവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല കേസിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എക്കാലത്തേക്കാളും മികച്ച പ്രകടനം ഇത്തവണ നടത്തും. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ മാത്രമാണ് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷം പിടിക്കും. കൊല്ലം കോർപറേഷനിൽ വൻ വിജയം നേടും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലുമെല്ലാം വലിയ മുന്നേറ്റം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇടതു സർക്കാറിന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കലാണ്. അതിന് ആവശ്യമായ നടപടികളുടെ തുടക്കമാണ് അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ക്ഷേമപദ്ധതികളെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മെഹബൂബ്, കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറി പി കെ സജിത്ത്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജുനാഥ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു.