സദാ തുറന്നിട്ട വാതിൽ ഇനിയില്ല; ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പുതിയ വീട്ടിൽ; കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ദശാബ്ദങ്ങളോളം ലാലു യാദവിൻ്റെ വസതികൾ ഒരു തുറന്ന രാഷ്ട്രീയ കോടതി പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, ഗ്രാമവാസികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് അനുയായികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത പ്രവേശനമായിരുന്നു അവിടെ. പലപ്പോഴും കന്നുകാലികളെയും വലിയ കൂട്ടം സന്ദർശകരെയും ഈ വളപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ കാണാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ നീണ്ട കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ, കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു
പാറ്റ്ന | ബീഹാറിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ രാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർ ജെ ഡി) നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ വീടുകൾ. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ, കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലും വലിയ മാറ്റമാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
ദശാബ്ദങ്ങളോളം ലാലു യാദവിൻ്റെ വസതികൾ ഒരു തുറന്ന രാഷ്ട്രീയ കോടതി പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്ന 1, ആനി മാർഗ് മുതൽ 10, സർക്കുലർ റോഡിലെ കുടുംബ വസതി വരെ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ, ഗ്രാമവാസികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് അനുയായികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത പ്രവേശനമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കന്നുകാലികളെയും വലിയ കൂട്ടം സന്ദർശകരെയും ഈ വളപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ കാണാമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ആ നീണ്ട കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചന. പുതിയ വീട്ടിൽ കർശനമായ പ്രവേശന പ്രോട്ടോക്കോളുകളാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സന്ദർശകരെ കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നു, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ലാലു യാദവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും പൂർണ്ണമായ വിശ്രമത്തിനുമാണ് ഈ വീട്ടിൽ പ്രാഥമിക പരിഗണന. മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ പതിവായി എത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സമാധാനവും വിശ്രമവും ഉറപ്പാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ എണ്ണവും ദൈർഘ്യവും ഇപ്പോൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് 1, ആനി മാർഗ് ഒരു പൊതുജന പരാതി പരിഹാര കേന്ദ്രം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ബീഹാറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ദിവസവും അപേക്ഷകളുമായി എത്തിയിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അതിരാവിലെ മുതൽ കാത്തിരിക്കും, മന്ത്രിമാർ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.
റാബ്രി ദേവി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് 10, സർക്കുലർ റോഡ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രമായി മാറി. ഗേറ്റുകൾ രാപ്പകൽ തുറന്നുകിടന്നു, ഉത്സവങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു. അനുയായികൾ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ അകത്തേക്ക് വന്നു, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പലപ്പോഴും വളപ്പിനുള്ളിൽ തമ്പടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ലാലു യാദവിൻ്റെ പുതിയ വസതിയിലെ ഈ ചിട്ടയായ സ്വഭാവം ആർ ജെ ഡിയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെക്കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘടനാപരമായ മിക്ക ജോലികളും, സഖ്യ ചർച്ചകളും, രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവാണ്. പാർട്ടിയുടെ വൈകാരികവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ നങ്കൂരമായി ലാലു യാദവ് തുടരുമ്പോൾ തന്നെ, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യുവ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ്. തുറന്ന വാതിൽ നയത്തിലൂടെയും ബഹുജന സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാവ്, പ്രായം, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമപരമായ പരിമിതികൾ എന്നിവ കാരണം ഇപ്പോൾ താരതമ്യേന ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം നിരവധി മുതിർന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു വൈകാരിക നിമിഷമാണ്.
ഈ മാറ്റം ബീഹാറിലെ ബഹുജന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു നിർണായക അധ്യായത്തിൻ്റെ ക്രമാനുഗതമായ സമാപനമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലാലു യാദവിൻ്റെ പുതിയ വീട് ഒരു താമസസ്ഥലം മാറ്റം എന്നതിലുപരി ബീഹാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയിലെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ പൊതുജന പ്രവേശനത്തിൻ്റെ യുഗം, അടുത്ത തലമുറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ശാന്തവും തന്ത്രപരവുമായ രാഷ്ട്രീയ ശൈലിക്കാണ് വഴിമാറുന്നത്.