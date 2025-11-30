National
സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ മുഖ്യ ചർച്ചയായി തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം; പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
ന്യൂഡൽഹി | പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാർ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന (എസ് ഐ ആർ) മുഖ്യ ചർച്ചാവിഷയമായി. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എസ് ഐ ആർ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്ക് (ബി എൽ ഒ) അധികജോലി ഭാരം നൽകുന്നതിലുള്ള ആശങ്കയും അവരുടെ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു.
പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു യോഗം പോസിറ്റീവും ക്രിയാത്മകവുമായിരുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 36 പാർട്ടികളും 50 നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. പല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും എസ് ഐ ആർ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, പാർലമെന്റിന്റെ അജണ്ട തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏക ബോഡി ബിസിനസ് ഉപദേശക സമിതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എസ് ഐ ആർ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചിലർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും, ഒരു പാർട്ടിയും സമ്മേളനം സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് റിജിജു പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പാർലമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും, പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ചകൾക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും എസ് ഐ ആർ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കോൺഗ്രസ് എം പി പ്രമോദ് തിവാരി പറഞ്ഞു. എസ് ഐ ആർ സമയപരിധി ഒരാഴ്ചകൂടി നീട്ടിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. നടപടിക്രമം തിടുക്കത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെന്നും, പരിശോധനയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കണമെന്നും തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയപരിധി നീട്ടിയത് എസ് ഐ ആർ പ്രക്രിയ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സി പി എം. എം പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. അമിത ജോലിഭാരം കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു ബി എൽ ഒയുടെ കുറിപ്പ് തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് റാം ഗോപാൽ യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പി കല്യാൺ ബാനർജി സർക്കാരിനെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. നിരവധി ബി എൽ ഒമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, അടിയന്തരമായ പാർലമെന്ററി പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം സർവകക്ഷി യോഗങ്ങൾ സർക്കാർ കേൾക്കുകയും എന്നാൽ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെറും ചടങ്ങുകളായി മാറിയെന്നും ബാനർജി വിമർശിച്ചു.
ശിരോമണി അകാലി ദൾ എം പി ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദൽ പ്രതിപക്ഷം കൂട്ടായി ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു.
അതേസമയം, പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ എസ് ഐ ആർ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നിച്ചു നിന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടിയാലോചനാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പാർട്ടികളാണ് പിന്നീട് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ടി ഡി പി എം പി ലാവു ശ്രീകൃഷ്ണ ദേവരായലു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പിന്തുണച്ചു.
പ്രതിപക്ഷം എസ് ഐ ആർ വിഷയത്തെ അനാവശ്യമായി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് ജെ ഡി യു ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് ഝാ വിമർശിച്ചു. ബിഹാർ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരാതികളില്ലാതെ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും സമാനമായ എതിർപ്പുകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനവും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും എസ് ഐ ആർ സമയപരിധി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് ഡിസംബർ 11 വരെ നീട്ടി. കരട് വോട്ടർപട്ടിക ഡിസംബർ 16 നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അവകാശവാദങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ജനുവരി 15 വരെ സമർപ്പിക്കാം. വിജ്ഞാപനവും ഹിയറിംഗ് ഘട്ടവും ഫെബ്രുവരി 7 വരെ തുടരും. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.