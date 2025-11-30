National
ഐ എസ് ഐ നിയന്ത്രിച്ച ഭീകരസംഘം ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ; ലക്ഷ്യം അൻമോൽ ബിഷ്ണോയ്
പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാത്തലവൻ ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടിയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
അൻമോൽ ബിഷ്ണോയ്
ന്യൂഡൽഹി | പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭീകരസംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ തകർത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഭീകരരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാത്തലവൻ ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടിയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഗ്രനേഡ് ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഭട്ടി ഐ എസ് ഐയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിയായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് ഭീകരരും ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അഡീഷണൽ സി പി പ്രമോദ് കുമാർ കുശ്വാഹ അറിയിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ഹർഗുൻപ്രീത് സിംഗ്, മധ്യപ്രദേശിലെ ദതിയയിൽ നിന്നുള്ള വികാസ് പ്രജാപതി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്നോറിൽ നിന്നുള്ള ആരിഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
നവംബർ 25-ന് പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പൂർ സിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് കൈബോംബ് എറിഞ്ഞത് ഇവരായിരുന്നു. ഭട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം. മൊബൈൽ ചാറ്റുകൾ, വോയിസ് നോട്ടുകൾ എന്നിവ ഇതിന് തെളിവായി.
ഭീകര സെൽ പോലെ പ്രവർത്തനം
പിടിയിലായ മൂന്ന് ഭീകരരും പഞ്ചാബിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ, വോയിസ് ചാറ്റുകൾ, ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകളിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ, ഈ മൊഡ്യൂൾ വെറുമൊരു ഗുണ്ടാസംഘമായിട്ടല്ല, പൂർണ്ണമായും സജീവമായ ഭീകര സെൽ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഭട്ടി യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്.
ഈ മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡൽഹി പോലീസ് പഞ്ചാബ് പോലീസിന് കൈമാറും. കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്പെഷ്യൽ സെൽ അവകാശപ്പെട്ടു. വികാസിൽ നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റളും 10 തിരകളും കണ്ടെടുത്തു.
അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിയുടെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി
ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ അനമോൽ ബിഷ്ണോയിയുടെ സുരക്ഷ വീണ്ടും ചോദ്യചിഹ്നമായി. ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഒക്ടോബർ 27-ന് അൻമോൽ ബിഷ്ണോയി തൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വഴി കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. നവംബർ 28-ന് എൻ ഐ എയും (ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി) കോടതിയിൽ ഈ ഭീഷണി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് വാഹനവും ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റും അനുവദിക്കണമെന്നും, അഭിഭാഷകരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് അനമോൽ ബിഷ്ണോയിയുടെ ആവശ്യം.
ഭട്ടിയുടെ മുൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ രേഖകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ഭീഷണി വീഡിയോകളും ഈ അപകടത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 2025 മാർച്ചിൽ ജലന്ധറിലെ ഒരു യൂട്യൂബറുടെ വീടിന് നേർക്കുണ്ടായ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതേ ഗുണ്ടാത്തലവൻ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അതിനാൽ, സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അൻമോൽ ബിഷ്ണോയിക്കുള്ള ഭീഷണിയെ കേവലം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടല്ല, മറിച്ച് യഥാർഥ ഭീകരവാദ ഇൻപുട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി ഭട്ടി മൊഡ്യൂളിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
—
### 🔎 SEO
Title: ISI-Backed Terror Module Busted in Delhi; Three Arrested, Target Was Anmol Bishnoi
Description: Delhi Police Special Cell arrested three terrorists operating under an ISI-backed module led by gangster Shahzad Bhatti from Pakistan. The module planned target killings and grenade attacks in India, with Anmol Bishnoi being the primary target.
Keywords: Delhi Police Special Cell, ISI,Terror Module, Shahzad Bhatti, Anmol Bishnoi, Target Killing, Gurdaspur Grenade Attack, NIA
Hashtags: #ISISpy #TerrorModule #DelhiPolice #ShahzadBhatti #AnmolBishnoi #TargetKilling #SecurityThreat