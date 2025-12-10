Connect with us

സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള്‍ ഒരു രാജ്യത്തെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍, ഭരണാധികാരിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല്‍ അത് നേടിയെടുക്കാന്‍ ഏത് വഴിയും തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഉപരോധിക്കും. സൈന്യത്തെ ഇറക്കും. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവും അതിന് തടസ്സമാകില്ല. എന്നാല്‍ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ജനത പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ കളി മാറും. അതാണ് ചരിത്രം. ധീരമായ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വെനസ്വേലന്‍ ജനതയെ ഉണര്‍ത്താന്‍ നിക്കോളാസ് മദുറോക്ക് സാധിക്കുമോ?

