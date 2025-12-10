അമേരിക്കൻ ഭീഷണി ; ഇല്ല, വെനസ്വേല കീഴടങ്ങില്ല
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള് ഒരു രാജ്യത്തെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്, ഭരണാധികാരിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് അത് നേടിയെടുക്കാന് ഏത് വഴിയും തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഉപരോധിക്കും. സൈന്യത്തെ ഇറക്കും. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവും അതിന് തടസ്സമാകില്ല. എന്നാല് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ജനത പ്രതിരോധിക..
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള് ഒരു രാജ്യത്തെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്, ഭരണാധികാരിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് അത് നേടിയെടുക്കാന് ഏത് വഴിയും തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഉപരോധിക്കും. സൈന്യത്തെ ഇറക്കും. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവും അതിന് തടസ്സമാകില്ല. എന്നാല് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ജനത പ്രതിരോധിക്കാന് തീരുമാനിച്ചാല് കളി മാറും. അതാണ് ചരിത്രം. ധീരമായ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വെനസ്വേലന് ജനതയെ ഉണര്ത്താന് നിക്കോളാസ് മദുറോക്ക് സാധിക്കുമോ?
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നടന് ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട കോടതി വിധിക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം
Kerala
പെരിയാറില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവ ഫെഡറല് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുങ്ങി മരിച്ചു
National
സവര്ക്കര് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാന് ശശി തരൂര് എത്തിയില്ല
National
തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില് 54 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതായി വിജിലന്സ് കണ്ടെത്തി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; അറസ്റ്റിലായവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അന്വേഷിക്കണം: വി ഡി സതീശന്
Kerala
ചിത്രപ്രിയ വധക്കേസ്; അലന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ്
Kerala