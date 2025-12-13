തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025 - ഫലം തത്സമയം | KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 LIVE | SIRAJLIVE

Latest
Kerala
തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് മുട്ടട ഡിവിഷനില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വൈഷ്ണ സുരേഷ് വിജയിച്ചു
Kerala
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോണ്ഗ്രസ് വിട്ട എ വി ഗോപിനാഥ് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശിയില് തോറ്റു
Kerala
പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന ഒരു ആരോപണവും ജനങ്ങളെ ഏശിയിട്ടില്ല, ഇത്തവണയും എല്ഡിഎഫിന് മികച്ച വിജയം ഉണ്ടാകും; മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
National
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി പൂജ്യ ബാപ്പു ഗ്രാമീണ് റോസ്ഗാര് യോജന; പേര് മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം
Kerala
കേരളം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെണ്ണല് തുടങ്ങി
Kerala
കേരളത്തില് വോട്ടര്മാര് എങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുന്നു; ഉടന് അറിയാം
Kerala