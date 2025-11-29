International
മാര്പാപ്പ തുര്ക്കിയിലെ ' ബ്ലൂ മോസ്ക് ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുല്ത്താന് അഹമ്മദ് പള്ളി സന്ദര്ശിച്ചു
ഇസ്താംബൂള് | ലിയോ പതിനാലാമന് മാര്പാപ്പയുടെ തുര്ക്കി സന്ദര്ശനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇസ്താംബൂളിലെ ‘ബ്ലൂ മോസ്ക്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുല്ത്താന് അഹമ്മദ് പള്ളി സന്ദര്ശിച്ചു.
പോപ്പിന്റെ മസ്ജിദ് സന്ദര്ശനം നിശബ്ദതയിലും, ഓര്മ്മയിലും ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വവും, പ്രാര്ത്ഥനയില് ഒത്തുകൂടുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തോടും ആഴമായ ബഹുമാനത്തോടെയും പോപ്പ് അനുഭവിച്ചതായി ഹോളി സീ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ തന്റെ മുന്ഗാമികളായ ഫ്രാന്സിസ് 2014-ലും, ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമന് 2006ലും, ബ്ലൂ മോസ്ക് സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു. തുര്ക്കി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രി മെഹ്മെത് നൂറി എര്സോയ്, ഇസ്താംബൂളിലെ പ്രവിശ്യാ മുഫ്തി അംറുള്ള തുന്സെല്, സുല്ത്താന് അഹമ്മദ് പള്ളിയുടെ ഇമാം കുര്റ ഹാഫിസ് ഫാത്തിഹ് എന്നിവരോടപ്പമായിരുന്നു പള്ളി സന്ദര്ശിച്ചത്.
ഇസ്താംബൂളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ സുല്ത്താന് അഹമ്മദ് പള്ളി 1617-ല് കോണ്സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ഗ്രേറ്റ് പാലസിന്റെ സ്ഥലത്ത് സുല്ത്താന് അഹമ്മദ് ഒന്നാമനാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്