അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ സഊദി അംഗത്വം നേടി

ലണ്ടനില്‍ നടന്ന വാര്‍ഷിക അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 142 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്

Nov 29, 2025 11:06 pm |

Nov 29, 2025 11:09 pm

ലണ്ടന്‍  | ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍
സഊദി അംഗത്വം നേടി . ലണ്ടനില്‍ നടന്ന 34-ാം സമ്മേളനത്തില്‍ 142 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് 2026-27 ലെ ദ്വിവത്സര കാലയളവിലേക്ക് സഊദിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഡിസംബര്‍ 3 വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന അസംബ്ലിയുടെ 34-ാമത് സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. കാറ്റഗിറി ‘സി’യില്‍പ്പെട്ട സമിതിയിലേക്കാണ് സഊദി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ കാറ്റഗറി സി കൗണ്‍സില്‍ അംഗത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, ഡെന്‍മാര്‍ക്ക്, കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വര്ഷം സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പകരം ബെല്‍ജിയം, നൈജീരിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും ചെയ്തു

ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപാര രീതികള്‍, ഡീകാര്‍ബണൈസേഷന്‍, ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ആഗോള പരിവര്‍ത്തനം എന്നിവയാല്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അന്താരാഷ്ട്ര പരിതസ്ഥിതിയില്‍ സമുദ്രമേഖല തുടര്‍ന്നും സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനങ്ങളെയും ഈ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അസംബ്ലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ആര്‍സെനിയോ ഡൊമിംഗ്വസ് പറഞ്ഞു. അസംബ്ലി ഡിസംബര്‍ 3 വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കും

ബഹാമാസ്, ചിലി, സൈപ്രസ്, ഈജിപ്ത്, ഫിന്‍ലാന്‍ഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ജമൈക്ക, മലേഷ്യ, മാള്‍ട്ട, മെക്‌സിക്കോ, മൊറോക്കോ, പെറു, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, ഖത്തര്‍, സഊദി അറേബ്യ, സിംഗപ്പൂര്‍, തുര്‍ക്കി എന്നിവയാണ് കാറ്റഗറി സിയിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍.

 

 

