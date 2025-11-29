രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത; കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിൽ

Kerala
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത; കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിൽ
യുവതിയുടെ മൊഴിയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയും കോടതിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം | ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംഎൽഎയുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ തുടരുന്നു. രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വഴികൾ തേടുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
യുവതിയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ മൊഴി ഉടൻ എടുക്കും. ബലാത്സംഗ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രം (ഫോഴ്സ്ഡ് അബോർഷൻ) എന്ന ഗുരുതര വകുപ്പും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രം 10 മുതൽ 14 വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുമെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
അതേസമയം, യുവതിയുടെ മൊഴിയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ശേഖരിക്കുകയും കോടതിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊഴി വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കോടതി ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കും. എങ്കിലും നിലവിൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതിരോധത്തിലാണ്. ആദ്യം രാഹുലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഒരു നേതാവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ വീക്ഷണം രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മുഖപ്രസംഗം എഴുതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എതിർ നേതാക്കൾക്കെതിരെ സ്ത്രീപീഡന ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ (സി പി എം) സ്ഥിരം രീതിയാണെന്നും, രാഹുൽ ഈ നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇരയാണെന്നുമാണ് വീക്ഷണം ആരോപിച്ചത്.
എന്നാൽ, വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാട് കോൺഗ്രസിൻ്റേതല്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ, കെ പി സി സി പ്രസിഡണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എന്നിവരടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡണ്ടിനോട് നേതാക്കൾ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാതി വന്ന ഉടൻ തന്നെ പാർട്ടി രാഹുലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ നിന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കേസ് രാഹുൽ നിയമപരമായി നേരിടട്ടെ എന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്.
രാഹുലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എൽ ഡി എഫ് (എൽ ഡി എഫ്) നിലപാടിനെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ്.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ സി പി എം നേതാക്കൾ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്നതും, ചിലർ ജയിലിലായതും ജനശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിടാനാണ് സി പി എം ഈ വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാദം. മുൻപ് എം മുകേഷ്, മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ പേരിലുള്ള കേസുകളിൽ സി പി എം എടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നു? അവർ രാജിവെക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എന്തിന് രാജിവെക്കണം എന്ന ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രണ്ടാമതായി ചോദിക്കുന്നത്.
അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രാഹുലിനെതിരെ കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകളും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളുകയോ അതിനിടയിൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് ഈ വിഷയം യു ഡി എഫിന് (യു ഡി എഫ്) തിരിച്ചടിയാകാതിരിക്കാൻ രാഹുലിനോട് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമായ ശേഷമാകും പാർട്ടി അന്തിമ നിലപാടെടുക്കുക.