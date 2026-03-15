Connect with us

Kerala

സീറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ ധാരണയായെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍; ഇല്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ്

രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പി ജെ ജോസഫ്

Published

Mar 16, 2026 12:03 am |

Last Updated

Mar 16, 2026 12:03 am

തിരുവനന്തപുരം | ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ ധാരണയായെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം. സീറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ ധാരണയായിട്ടില്ലെന്നും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

അരമണിക്കൂര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ എല്ലാം തീരുമാനമായെന്നായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞത്. വരാനിരിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസുമായി വീണ്ടും ചര്‍ച്ച നടത്തും എന്ന് മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കുമെന്നും സീറ്റ വിഭജനവുമായിബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ നാളെ പറയാമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Qatar

ഖത്തറിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ongoing News

മുണ്ടക്കൈ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ : 13 ഉന്നതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി മാതൃകയില്‍ വീട്

From the print

ആദ്യലാപ്പില്‍ മുന്നിലെത്തി എല്‍ ഡി എഫ്

Kerala

എ പത്മകുമാറിനെ എല്‍ ഡി എഫ് പദവിയില്‍ നിന്ന് നീക്കി; പാര്‍ട്ടി നടപടി ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും

International

"ഞാൻ മരിച്ചു, പക്ഷേ..." നെതന്യാഹവുവിന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പുതിയ വീഡിയോ

Kerala

സഞ്ജു സാംസണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്വീകരണം നാളെ