കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം തുടങ്ങി
കേരളം അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉടൻ നിലവിൽ വരും
ന്യൂഡൽഹി | കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടക്കുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവിടുക.
കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരും.
വാർത്താ സമ്മേളനം തത്സമയം
കേരളത്തിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കമ്മീഷൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഒറ്റഘട്ടമായും ബംഗാളിലും അസമിലും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നേക്കും.
ഇത്തവണ പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (SIR) നടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
- അഞ്ചിടങ്ങളിലുമായി ആകെ 824 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, 2.19 ലക്ഷം പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ, 25 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ
- അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 17.4 കോടി വോട്ടർമാർ
- വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങി