ജിദ്ദ നോര്ത്ത് സാഹിത്യോത്സവ്: 101 അംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു; ജനുവരി രണ്ടിന് കലാമാമാങ്കം
ജിദ്ദ | കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി ജിദ്ദ നോര്ത്ത് സോണ് പതിനഞ്ചാമത് സാഹിത്യോത്സവിനായി 101 അംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ജനുവരി രണ്ടിന് നടക്കുന്ന സാഹിത്യോത്സവിന്റെ വിജയത്തിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.ആര്.എസ്.സി ജിദ്ദ നോര്ത്ത് ചെയര്മാന് വാഹിദ് സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗം ഷാഫി മുസ്ല്യാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവാസി വിദ്യാര്ത്ഥി-യുവജനങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും കലാ, സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക, സര്ഗാത്മക മികവുകള് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് സാഹിത്യോത്സവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഹംദാനിയ, സഫ, സാമിര്, ഹിറ, അനാകിഷ് എന്നീ സെക്ടറുകളില് നിന്നും വിജയികളായി വരുന്ന മുന്നൂറോളം പ്രതിഭകള് ബഡ്സ്, കിഡ്സ്, പ്രൈമറി, ജൂനിയര്, സെക്കന്ററി, സീനിയര്,ജനറല് വിഭാഗങ്ങളിലായി സാഹിത്യോത്സവില് മാറ്റുരക്കും.
പ്രത്യേക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കായി ‘സ്നേഹോത്സവം’, ജോലിത്തിരക്കുകള് കാരണം സാധാരണ ഇത്തരം പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് സാധിക്കാത്തവര്ക്കായി ‘കലോത്സാഹം ‘, സ്ത്രീകള്ക്കായി ‘ഒരിടത്ത്’ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാര്ന്ന പരിപാടികള് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും.
ഐ.സി.എഫ് ജിദ്ദ റീജിയണല് ജനറല് സെക്രട്ടറി സൈനുല് ആബിദീന് തങ്ങള് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഹ്സിന് സഖാഫി അഞ്ചച്ചവിടി ചെയര്മാനും റഷീദ് പന്തല്ലൂര് ജനറല് കണ്വീനറും, മന്സൂര് മാസ്റ്റര്, ഗഫൂര് പൊന്നാട്, ഉമൈര് മുണ്ടോളി എന്നിവരെ സഹഭാരവാഹികളായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചടങ്ങില് ഷംഷാദ് പെരിന്തല്മണ്ണ സ്വാഗതവും. സലീം പാറഞ്ചേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു
യൂണിറ്റ് തല മത്സരങ്ങളില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കും 0536313550, 0500824773 എന്നീ നമ്പറുകളില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.