Kerala
പ്രതിയായ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു; ഡി വൈ എസ് പി ഉമേഷ് അവധിയില് പ്രവേശിച്ചു
തനിക്കൊപ്പം പിടിയിലായവരില് നിന്ന് ഉമേഷ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായും യുവതി
കോഴിക്കോട് | പ്രതിയായ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന വടകര ഡിവൈഎസ്പി ഉമേഷ് അവധിയില് പ്രവേശിച്ചു. നാദാപുരം കണ്ട്രോള് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് അണ് പകരം ചുമതല. അതേ സമയം, ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാലാണ് അവധിയെന്നാണ് വിശദീകരണം.
വടക്കഞ്ചേരി സിഐയായിരുന്നപ്പോള് അനാശാസ്യ കേസില് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച്, കേസെടുക്കാതെ ഉമേഷ് വിട്ടയച്ചുവെന്നാണ് ഇയാള്ക്ക് എതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടിലെ കണ്ടെത്തല്. ഔദ്യോഗിക പദവി ഉമേഷ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡി വൈ എസ് പി അവധിയില് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
ഡി വൈ എസ് പിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന് പാലക്കാട് എസ്പി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. അനാശാസ്യ കേസില് അറസ്റ്റിലായ ഒരു യുവതിയെ ഡിവൈഎസ്പി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചെര്പ്പുളശ്ശേരി സിഐ ബിനു തോമസ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ യുവതി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് മൊഴി നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പലതവണ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും യുവതി മൊഴി നല്കി. തനിക്കൊപ്പം പിടിയിലായവരില് നിന്ന് ഉമേഷ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായും യുവതി പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഡി വൈ എസ് പിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗം കുറ്റം ചുമത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.