Kerala
വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; അന്വേഷണം ക്രൈബ്രാഞ്ചിന്
ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക
പാലക്കാട് | വാളയാര് അട്ടപ്പള്ളത്ത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ ആള്ക്കൂട്ടം മര്ദിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് അന്വേഷണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു. ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക. ഛത്തിസ്ഗഢ് സ്വദേശി രാംമനോഹര് വയ്യാറാണ് (31) ആള്ക്കുൂട്ട ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില് ഇതുവരെ അഞ്ച് പേരാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശികളായ അനു, പ്രസാദ്, മുരളി, അനന്തന്, വിബിന് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം.മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് രാംമനോഹറിനെ ആള്ക്കൂട്ടം തടഞ്ഞുവച്ച് മര്ദിക്കുകയായിരുന്നു. മര്ദനമേറ്റ് ചോര ഛര്ദിച്ച് രാംമനോഹര് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും പിന്നാലെ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തില് വാളയാര് അട്ടപ്പള്ളം മാതാളികാട് സ്വദേശികളായ 15 പേരെയാണ് വാളയാര് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവത്തില് കൂടുതല് പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടായേക്കും.
ക്രൂര മര്ദ്ദനമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.തലച്ചോറിലേറ്റ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. രാംനാരായണന് മരിച്ച ശേഷവും കൊടിയ മര്ദനത്തിന് ഇരയായെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്. പതിനായിരം മൃതദേഹങ്ങള് ഇതിനകം പോസ്റ്റ് മോര്ട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം മര്ദനമേറ്റ ശരീരം ആദ്യമാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര് ഹിതേഷ് ശങ്കര് പ്രതികരിച്ചു. രാംനാരായണനെ മര്ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.